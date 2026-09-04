Antes de concluir el año, el Gobierno de la CDMX realizará una consulta indígena para el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), con la que se tomarán en cuenta las necesidades y propuestas de los pueblos y barrios originarios, así como de la comunidad afromexicana.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, esta acción busca garantizar el derecho de estos sectores a ser escuchados e incidir en las decisiones sobre el territorio, respetando sus formas de organización.

La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) explicó que esta consulta contemplará diversas etapas, entre ellas acuerdos previos, información, deliberación, construcción de acuerdos y seguimiento.

De manera complementaria, se promoverá la participación ciudadana mediante audiencias públicas, foros institucionales, cinco conversatorios y un esquema de seguimiento presencial y virtual.

Metrópolis subrayó que en la consulta participarán la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos; así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (Sepi) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

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