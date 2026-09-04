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Una vez más, la reina Máxima de Países Bajos volvió a demostrar que es una reina todoterreno. Así como supo saltar de un avión, preparar tragos y comidas, bailar en la calle y hasta enfrentarse en un juego de fuerza con su marido, el rey Guillermo Alejandro, esta semana se sentó detrás de un volante, pero no de un vehículo cualquiera, sino ¡de un tractor!
El jueves 3 de septiembre, la monarca nacida en la Argentina visitó la región de Achterhoek, en la provincia de Güeldres, para seguir de cerca “el proceso desde la cosecha de materiales naturales renovables hasta la aplicación de materiales biobasados en la construcción”, explicaron desde la cuenta oficial de la casa de Orange-Nassau.
La ruta incluyó la localidad de Henelgo, donde se interiorizó en los procesos de la cosecha de cáñamo. Lo sorpresivo es que no solo observó, sino que hasta se subió a un imponente tractor verde y condujo sola, aunque asistida por un profesional del lugar, quien le dio una serie de indicaciones entre los pastizales. Incluso cuando se bajó, lo hizo por su propia cuenta.
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Si bien Zorreguieta conduce desde su juventud, sus habilidades no pasaron inadvertidas, puesto que no es común ver a los integrantes de la realeza sentados detrás de un volante.
La jornada, de la que también participó la ministra de Vivienda y Ordenación del Territorio de los Países Bajos, Elanor Boekholt-O’Sullivan, incluyó una parada en Doetinchem, donde visitaron una nueva urbanización de viviendas construidas con materiales sostenibles y de origen biológico.
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Teniendo en cuenta que sería un día intenso de actividades al aire libre y varias paradas, la reina de los Países Bajos optó por un look cómodo, canchero y acorde a los escenarios.
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Esta fue una semana muy especial para Máxima Zorreguieta, ya que su hija menor, la princesa Ariane, comenzó su camino universitario. Tras finalizar en mayo de 2025 sus estudios secundarios en el Colegio del Mundo Unido del Adriático (United World College of the Adriatic), en la ciudad italiana de Duino, la joven de 19 años decidió regresar a casa y formarse en una de las instituciones especializadas en ingeniería, tecnología y ciencias exactas más prestigiosas de Europa. Oficialmente, ya es estudiante de la licenciatura de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft (TU Delft), en Holanda Meridional.
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