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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este viernes 04 de septiembre La Mañanera del Pueblo desde Guadalupe, Zacatecas, para presentar información acerca de los temas más importantes del país.
Sigue aquí la transmisión en vivo de su conferencia de prensa y mantente informado.
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slr/apr
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La mañanera de Sheinbaum, 04 de septiembre, transmisión en vivo
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