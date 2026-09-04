Un fin de semana no alcanza para conocer toda la CDMX, pero sí para hacer varias de las actividades que aquí se organizan. Échale un ojo a estas 5 opciones.

Tour arquitectónico en bicicleta

Conoce la CDMX en bicicleta, en este recorrido arquitectónico de la agencia Tours en Bici CDMX.

Un arquitecto te platicará la historia y los detalles de algunos sitios destacados, como la Biblioteca Vasconcelos, Casa Wabi, el Kiosko Morisco de la colonia Santa María La Ribera, el Monumento a la Revolución, el Museo Experimental El Eco y la Liberaría La Niña Oscura.

Fotos: Tours en Bici CDMX

La experiencia finaliza con una cata de cacao en Chocolatería Tan Cacao.

Disponible el sábado 5, a partir de las 10:00 a.m.

Tiene un costo de $1,150 pesos por persona. Incluye bicicleta, equipo de seguridad y guía.

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Sitio web: cdmxtours.com

Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal en la Condesa

A tan solo unos pasos del Parque México, en la animada colonia Condesa será la décima edición del Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal, un evento impulsado por la productora de festivales Adelitas Empresarias.

Disfruta de más de 40 tipos de pulque, 100 variedades de mezcal, una gran cantidad de platillos típicos (flautas ahogadas, tacos de asada, tlayudas de tasajo, chilaquiles y tostadas) y un bazar de productos agrícolas y artesanías 100% mexicanas.

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Participa en dinámicas para obtener premios, catas guiadas, maridajes y talleres enfocados en el agave.

Será el fin de semana, de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

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La entrada tiene un costo de $80 pesos por persona.

Sitio web: adelitasempresarias.com

Entra al Museo Indígena en Reforma

¿Sabías que al norte de Paseo de la Reforma está el Museo Indígena? Justo a un costado de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, lo que fuera la Aduana de Peralvillo —un edificio barroco de 1753— alberga este interesante pero poco conocido museo en CDMX.

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Ahí, se reúne una gran colección de atuendos y objetos cotidianos y de rituales de diversos pueblos indígenas de México, desde 1605 hasta la fecha.

Foto: Sectur CDMX

Encontrarás textiles, cerámica, juguetes, esculturas, máscaras, pinturas, metales, lapidaria, joyería, instrumentos musicales y mucho más.

Abrirá el fin de semana, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

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La entrada es gratuita.

Facebook: ‘Mi Museo Indígena’.

Visita el Jardín Botánico de la UNAM

Dentro del enorme complejo de Ciudad Universitaria, al sur de la ciudad, se encuentra el Jardín Botánico IB-UNAM, uno de los más grandes en su tipo en el país.

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En un entorno de roca volcánica, camina por un sendero entre más de 1,600 especies de plantas, especialmente ejemplares raros y endémicos de México.

Foto: Sectur CDMX

Cuenta con 15 colecciones que destacan la riqueza floral de diversos ecosistemas de México, ¡todo sin salir de CDMX!

Abre el sábado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

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La entrada es gratuita.

Instagram: @jbunam

Ballet folklórico en Bellas Artes

El Palacio de Bellas Artes es uno de los edificios icónicos de la CDMX y el principal recinto para el arte de México, así que este fin de semana no te puedes perder uno de sus espectáculos ‘clásicos’: el Ballet Folklórico de Amalia Hernández.

Por más de 65 años, este grupo de danza muestra las danzas tradicionales del país, incluidos rituales de diversos estados y culturas.

Foto: Palacio de Bellas Artes

Asiste el domingo 6 de septiembre en 2 horarios: 9:30 a.m. y 6:00 p.m.

Boletos desde $350 pesos por persona.

Sitio web: balletfolkloricodemexico.com.mx

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