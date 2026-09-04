La agencia federal de seguridad vial de Estados Unidos (NHTSA) abrió una investigación sobre el Cybercab, vehículo sin volante ni pedales de Tesla, destinado a servicios de taxi sin conductor, que acaba de entrar en servicio comercial en Austin (Texas).

Esta auditoría tiene como objetivo determinar "el proceso y los datos técnicos en los que Tesla se basó para certificar el Cybercab y los problemas inherentes", según un comunicado publicado en la página web del regulador.

La normativa federal exige actualmente la presencia de un volante y de pedales para cualquier explotación comercial vehicular, salvo exención, pero Tesla no ha solicitado ninguna.

Lee también Tesla de Elon Musk despliega sus Cybercabs, taxis autónomos, en Austin, Texas

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google

am/mcc