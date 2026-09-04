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La agencia federal de seguridad vial de Estados Unidos (NHTSA) abrió una investigación sobre el Cybercab, vehículo sin volante ni pedales de Tesla, destinado a servicios de taxi sin conductor, que acaba de entrar en servicio comercial en Austin (Texas).
Esta auditoría tiene como objetivo determinar "el proceso y los datos técnicos en los que Tesla se basó para certificar el Cybercab y los problemas inherentes", según un comunicado publicado en la página web del regulador.
La normativa federal exige actualmente la presencia de un volante y de pedales para cualquier explotación comercial vehicular, salvo exención, pero Tesla no ha solicitado ninguna.
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am/mcc
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