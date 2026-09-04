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La discreción de Luis Miguel es absoluta, incluso cuando se trata de versiones sobre su estado de salud, el cantante de 56 años dio mucho de qué hablar hace un par de meses, cuando una revista española aseguró que se había sometido a una cirugía del corazón, y aunque lo reportaron como estable, las dudas sobre su estado se han recrudecido desde entonces.
Recientemente el intérprete de "La chica del bikini azul" estuvo en México para grabar un comercia, y aunque su hija Michelle Salas es cercana al "Sol", cuando fue cuestionada si había visto al artista en tierras mexicanas, Michelle dijo que no, pues contó que cada uno tiene su espacio de trabajo para que se inspire.
La hija de Stephanie Salas compartió que sí le ha cocinado a su padre Luis Miguel y que a él le encanta su sazón.
Cuando se le cuestionó a Salas por la salud de su padre, la modelo tranquilizó a los fans del cantante al decir que se encontraba muy bien, alistando sorpresas.
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"Todo muy bien gracias a Dios, todo perfecto, está súper bien, descansando, a gusto, alistándose para lo que viene", expresó en entrevista desde Monterrey con Pérez Colunga.
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Aunque en sus inicios Luis Miguel solía presentarse en programas de televisión y en redacciones de periódicos, desde hace varios años se deja ver casi exclusivamente en los escenarios y a veces en uno que otro restaurante junto a su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas.
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Paloma ha adoptado la misma discreción que su amado Luis Miguel, pues aunque ella sí es activa en redes sociales, no comparte fotos de su vida con el "Sol", aunque seguido utiliza la pista de sus canciones para musicalizar sus publicaciones.
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