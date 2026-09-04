Si estabas esperando una oportunidad para cambiar de celular y dar el salto a uno de los equipos más potentes de Apple, esta oferta puede llamar tu atención. Amazon México tiene disponible el iPhone 17 Pro en color plateado y con 256 GB de almacenamiento con un descuento que permite ahorrar frente a su precio habitual.

La promoción resulta especialmente atractiva para quienes buscan un smartphone de gama alta, pero quieren reducir el golpe a su bolsillo. Además del descuento, la compra puede contar con la opción de meses sin intereses, dependiendo de las tarjetas y promociones participantes disponibles al momento de realizar el pago.

¿Qué ofrece el iPhone 17 Pro de 256 GB?

El iPhone 17 Pro es uno de los modelos premium de Apple y esta configuración ofrece 256 GB de almacenamiento, espacio suficiente para guardar fotografías, videos, aplicaciones y archivos sin depender constantemente de servicios externos.

Entre sus características destaca una pantalla de 6.3 pulgadas, el chip A19 Pro y un sistema de cámaras pensado para quienes buscan sacar mayor provecho a la fotografía y grabación de video desde el celular. También incorpora conectividad 5G y funciones del ecosistema de Apple.

La capacidad de 256 GB puede ser un punto importante para usuarios que suelen tomar muchas fotografías, grabar videos o descargar aplicaciones y juegos pesados.

¿Qué es un iPhone reacondicionado?

Los equipos reacondicionados pueden representar una alternativa para acceder a un dispositivo de gama alta pagando menos que por uno completamente nuevo.

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Como referencia, el precio oficial de un iPhone 17 Pro de 256 GB nuevo en México es de $28,499.00, mientras que en Amazon México está alrededor de $22,000.00, aunque las promociones pueden modificarse en cualquier momento.

¿Cómo funcionan los meses sin intereses en Amazon México?

La disponibilidad de meses sin intereses depende de la promoción vigente, el banco, la tarjeta participante y, en algunos casos, del monto final de la compra.

Para conocer las opciones disponibles, el comprador debe seleccionar el iPhone y avanzar al proceso de pago. Antes de confirmar el pedido, Amazon mostrará las alternativas de financiamiento compatibles con la tarjeta utilizada.

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La recomendación es verificar cuidadosamente:

El número de mensualidades disponibles.

El pago mensual que tendrás que cubrir.

El banco y la tarjeta participantes.

El precio final antes de confirmar la compra.

La condición del producto reacondicionado y la garantía ofrecida.

De esta manera podrás saber exactamente cuánto pagarás cada mes y si la promoción disponible realmente se ajusta a tu presupuesto.