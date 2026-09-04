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Malasia declaró el estado de emergencia en una parte del estado de Sarawak, en la isla de Borneo, debido a una niebla tóxica provocada por el humo de los incendios forestales en la vecina Indonesia.
Borneo, una isla cuyo territorio comparten tres países (Indonesia, Malasia y Brunéi) sufre desde hace semanas incendios devastadores.
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El rey de Malasia, el sultán Ibrahim, ha autorizado "la declaración del estado de emergencia en todo el distrito de Serian, en Sarawak, debido a las condiciones de niebla que han alcanzado un nivel de contaminación del aire peligroso para la salud y la seguridad públicas", informó la oficina del primer ministro de Anwar Ibrahim en un comunicado.
Solo funcionarán los servicios esenciales.
El índice de contaminación del aire en la región de Serian superó el umbral crítico de 500 este viernes. El país lo considera peligroso a partir de 300.
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Además la contaminación del aire ha obligado a cerrar casi 650 colegios en la región de Serian a partir del lunes durante al menos una semana, informó el gobierno.
am/mcc
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