Mundo | 04-09-26 | 11:20 |

declaró el estado de emergencia en una parte del estado de Sarawak, en la isla de Borneo, debido a una niebla tóxica provocada por el humo de los incendios forestales en la vecina Indonesia.

Borneo, una isla cuyo territorio comparten tres países (Indonesia, Malasia y Brunéi) sufre desde hace semanas incendios devastadores.

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El rey de Malasia, el sultán Ibrahim, ha autorizado "la declaración del estado de emergencia en todo el distrito de Serian, en Sarawak, debido a las condiciones de niebla que han alcanzado un nivel de contaminación del aire peligroso para la salud y la seguridad públicas", informó la oficina del primer ministro de Anwar Ibrahim en un comunicado.

Solo funcionarán los servicios esenciales.

Los incendios han provocado un aumento en el indice e toxicidad del aire. Foto: AP/Nic Coury
Los incendios han provocado un aumento en el indice e toxicidad del aire. Foto: AP/Nic Coury

El índice de contaminación del aire en la región de Serian superó el umbral crítico de 500 este viernes. El país lo considera peligroso a partir de 300.

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Además la contaminación del aire ha obligado a cerrar casi 650 colegios en la región de Serian a partir del lunes durante al menos una semana, informó el gobierno.

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am/mcc

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