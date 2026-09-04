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El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos acusó este viernes a Israel de haber desplazado a la fuerza a más de 33 mil palestinos de tres campos en Cisjordania en 2025 y lo considera un posible crimen de lesa humanidad y limpieza étnica.
Israel lo negó. Sus representantes en Ginebra acusaron en X al Alto Comisionado de "dejar de lado la imparcialidad, la independencia y la neutralidad para convertirse en el epicentro de un abominable activismo".
En un nuevo informe, el Alto Comisionado concluye que las fuerzas de seguridad israelíes desplazaron por la fuerza a toda la población palestina de tres campos de refugiados en Cisjordania ocupada entre enero y febrero de 2025 y continúan impidiendo que vuelvan. Cita los campos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams.
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"El desplazamiento a gran escala, prolongado y sistemático (...) plantea graves preocupaciones sobre la comisión del crimen de lesa humanidad de traslado forzado", añade.
"El recurso a ataques aéreos, buldóceres blindados y detonaciones controladas para hacer inhabitables campos enteros, forzar a sus habitantes a desplazarse e impedir su regreso, en ausencia de una necesidad militar imperiosa, no está autorizado por el derecho internacional, parece constituir una forma de castigo colectivo y plantea preocupaciones sobre una posible limpieza étnica", insiste.
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El 23 de febrero de 2025, Israel anunció que el ejército había desalojado a los habitantes de tres campos de refugiados de Cisjordania, un territorio ocupado desde 1967, y que tenían la orden de impedir su regreso.
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Bautizada "Muro de Hierro", esta operación fue lanzada el 21 de enero, 48 horas después de que entrara en vigor un frágil alto el fuego en la Franja de Gaza.
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Estos tres campos forman parte de los 19 de Cisjordania y están administrados por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), según el Alto Comisionado.
La manera en que se llevó a cabo la operación sugiere que "tenía como objetivo expulsar al mayor número posible de palestinos y hacer espacio para más colonias israelíes ilegales", declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, citado en el comunicado.
mcc
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