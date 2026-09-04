Amnistía Internacional pidió que la nueva Ley General en materia de Feminicidio fortalezca la protección frente a la violencia feminicida y no excluya a ninguna mujer por razones relacionadas con su sexo, identidad o expresión de género.

Ante la discusión de la legislación, la organización señaló en su cuenta de X que su objetivo debe ser fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las muertes violentas motivadas por razones de género.

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“El feminicidio es una expresión extrema de violencia y discriminación contra las mujeres”, sostuvo.

Explicó que reconocer esta realidad implica entender que la violencia de género puede manifestarse de distintas formas y estar atravesada por múltiples factores de discriminación.

Amnistía Internacional subrayó que todas las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia y discriminación y, cuando son privadas de la vida por razones de género, los hechos deben investigarse con perspectiva de género, debida diligencia y sin prejuicios.

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Insistió en que la nueva Ley General debe fortalecer, y nunca restringir, la protección frente a la violencia feminicida, además de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación.

“Los derechos humanos se protegen incluyendo”, concluyó.

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