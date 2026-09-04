El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Diego “N”, señalado como el presunto responsable del multihomicidio en el que murió Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, mantenía una relación comercial con el músico.

Durante la conferencia matutina de este viernes en Zacatecas, el funcionario explicó que, de acuerdo con las investigaciones, entre el presunto homicida y el músico existía una especie de sociedad, aunque evitó proporcionar mayores detalles debido a que la Fiscalía solicitó reservar información hasta la celebración de la primera audiencia.

“Todo indica, nos pidió la fiscalía también reservar para llevarse bien la primera audiencia, no compartir tanta información hasta que se lleve a cabo la premura audiencia, pero definitivamente el homicida tenía una relación comercial, por así decirlo, de cierta sociedad con el padre de familia”, señaló.

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García Harfuch indicó que las investigaciones también han establecido que Meléndez Ochoa era objeto de exigencias económicas por una cantidad considerable de dinero y que, ante la falta de respuesta, comenzó a recibir amenazas.

El secretario señaló que esta situación forma parte de las líneas que se investigan para esclarecer el móvil del crimen y determinar las circunstancias en las que fueron asesinados el músico, su esposa, su hija, otra mujer y el perrito de la familia cuyos cuerpos fueron localizados en un domicilio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que el principal responsable ya fue detenido, apenas unas horas después de ocurrido el crimen.

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“El principal estuvo detenido en las primeras 12 horas… me parece que tiene antecedentes (Diego ‘N’) en el Estado de México”, afirmó.

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Sin embargo, García Harfuch puntualizó que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y agotan todas las líneas para determinar si existen más personas involucradas en el multihomicidio.

El funcionario evitó adelantar información que pudiera afectar el proceso judicial, al señalar que será durante la primera audiencia cuando puedan conocerse mayores elementos sobre la acusación y la posible participación de otras personas.

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