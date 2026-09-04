La ONU y sus socios humanitarios presentaron este viernes un llamamiento de respuesta de emergencia por valor de 49.6 millones de dólares (mdd) para asistir a Nepal tras las devastadoras inundaciones por la riada que han dejado más de mil 200 muertos y casi 5 mil desaparecidos.

La ONU activa este mecanismo de emergencia para obtener y coordinar fondos por parte de la comunidad internacional para hacer frente a crisis urgentes, desastres naturales o conflictos armados.

El llamamiento, con el que se busca brindar ayuda vital a más de 84 mil personas afectadas, se extenderá durante cuatro meses.

Inundaciones en Nepal dejan cientos de muertos. Foto: AP / Niranjan Shrestha

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"(La respuesta) aborda las deficiencias operativas críticas identificadas por el Gobierno para prevenir mayores dificultades y brotes de enfermedades a medida que se acerca el invierno en las comunidades de gran altitud del Himalaya", aseguró Naciones Unidas en el comunicado.

El pasado miércoles 26 de agosto, una masiva riada azotó la zona fronteriza entre Nepal y el Tíbet (China), que ya acumula al menos mil 295 muertos y 4 mil 898 desaparecidos en el lado nepalí y 31 víctimas mortales y 531 personas sin localizar en el lado chino.

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Como avanzó esta semana Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, la directora de la oficina de la ONU en el país, Lila Pieters Yahia, y el Gobierno de Nepal acordaron lanzar este llamamiento para obtener fondos de otros países para mitigar los efectos de la riada.

António Guterres, secretario general de la ONU (derecha), y Stéphane Dujarric, portavoz (izquierda). Foto: EFE

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El plan de la ONU es proteger de inmediato a las poblaciones más vulnerables. Para ello, se llevarán a cabo transferencias directas de efectivo donde los mercados locales sigan funcionando para que las familias puedan adquirir bienes esenciales y a la vez estimular las economías locales.

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Los equipos de ayuda también distribuirán materiales para refugios contra el frío y proporcionarán paneles solares portátiles a los hogares para restablecer el suministro eléctrico ante la llegada del invierno.

"Las familias lo han perdido todo: sus seres queridos, sus hogares, sus medios de subsistencia, todo arrasado en cuestión de minutos", declaró Lila Pieters Yahia, según recoge el comunicado.

Honran a víctimas mortales de la riada en Nepal (Photo by R. Satish BABU / AFP)

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Y añadió: "Bajo el liderazgo del Gobierno, este llamamiento proporcionará ayuda económica, refugio, atención médica, agua potable y protección a las comunidades más remotas antes de que llegue el invierno".

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