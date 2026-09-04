La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado y ampliar las oportunidades educativas, deportivas, culturales y laborales para quienes viven en contextos de riesgo.

El organismo expresó su preocupación por la muerte de un adolescente de 15 años, presuntamente vinculado con una organización criminal en Michoacán, y señaló que el caso representa una manifestación del reclutamiento forzoso, la utilización y la explotación de menores de edad por grupos delictivos en distintas regiones del país.

La CNDH sostuvo en un comunicado que el fallecimiento de un adolescente en un contexto de violencia criminal no debe analizarse exclusivamente como un asunto de seguridad pública, pues también evidencia la vulneración sistemática de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

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Indicó que las organizaciones criminales utilizan a menores de edad para realizar labores de vigilancia, transportar mensajes o mercancías ilícitas y participar directamente en actividades armadas.

Rosario Piedra, presidenta de la CNDH, sobre el reclutamiento de menores para grupos criminales

El organismo que dirige Rosario Piedra, pidió no reducir al adolescente fallecido al sobrenombre utilizado por diversos medios de comunicación para referirse a él, pues detrás de éste existía una persona de 15 años cuya historia muestra las fallas estructurales que afectan a miles de niñas, niños y adolescentes en México.

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“No podemos normalizar que las infancias sean utilizadas como instrumentos de la violencia ni aceptar que menores de edad sean incorporados a dinámicas criminales”, manifestó.

Señaló que el reclutamiento de menores de edad no ocurre de manera aislada ni responde únicamente a decisiones individuales, sino que está relacionado con condiciones de desigualdad y exclusión.

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Entre los factores que favorecen la captación mencionó la pobreza, la migración, la falta de acceso a educación de calidad, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar, la precariedad económica, la ausencia de espacios comunitarios seguros, el desplazamiento forzado y la limitada presencia institucional.

Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtieron sobre la gravedad de la desaparición y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en México.

De acuerdo con el informe citado en el pronunciamiento, al 19 de agosto de 2025 se encontraban desaparecidas 18 mil 192 personas menores de edad en el país. Ese sector enfrenta un alto riesgo de ser reclutado por organizaciones criminales mediante la fuerza, la coerción o el aprovechamiento de sus condiciones de vulnerabilidad.

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En comunidades afectadas por la violencia y entre poblaciones migrantes, agregó, los grupos criminales aprovechan las carencias materiales y la falta de oportunidades para ofrecer ingresos económicos, reconocimiento social, sentido de pertenencia o falsas expectativas de movilidad social.

“Cuando una niña, niño o adolescente encuentra más oportunidades dentro de una estructura criminal que en las instituciones del Estado, estamos frente a una grave señal de alerta que obliga a revisar las políticas públicas dirigidas a la protección de las infancias”, advirtió.

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La CNDH también solicitó reforzar los mecanismos de protección y restitución de derechos para las víctimas, mejorar la atención psicosocial de menores expuestos a la violencia y consolidar estrategias de desarrollo comunitario que atiendan las causas estructurales del reclutamiento.

Informó que mediante los programas de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de Asuntos de las Personas Jóvenes y Mayores realiza actividades de capacitación, difusión y promoción de los derechos humanos para prevenir afectaciones a la integridad y dignidad de estos grupos.

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