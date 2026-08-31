La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, afirmó que el organismo se encuentra en transformación para dejar atrás el modelo que, dijo, heredó de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de figuras como Jorge Carpizo y Fernando Gutiérrez Barrios.

“Orgullosamente, esta Comisión no es más la CNDH de Salinas, de Carpizo y de Gutiérrez Barrios”, sostuvo al inaugurar el conversatorio “La abogacía al servicio del pueblo. Memoria histórica, luchas democráticas y compromiso de la abogacía”, realizado en homenaje al abogado y defensor de derechos humanos Marco Antonio Lanz Galera.

Señaló que la actual CNDH no se conforma con defender los derechos humanos, sino que busca reducir sus violaciones y, “si es posible, eliminarlas”.

Lee también Raúl Bolaños Cacho asume presidencia de la Mesa Directiva de Diputados; Morena, PAN y PVEM ocupan vicepresidencias

Al recordar a Lanz Galera, ejecutado hace 73 años durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines por personal de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), la ombudsperson aseguró que el objetivo del organismo es consolidar un modelo distinto al que, afirmó, fue resultado del neoliberalismo.

También acusó a Gutiérrez Barrios de ser “el asesino de Lanz Galera y de muchas y muchos mexicanos que se atrevieron a ser disidentes de los gobiernos de aquellos años”.

[Publicidad]

La presidenta de la CNDH sostuvo que durante otras etapas del organismo se simulaba la defensa de los derechos humanos mediante recomendaciones que no eran ni son obligatorias para las autoridades.

Lee también Aseguran cerca de dos toneladas de droga ocultas en empaques de dulces en Tabasco; decomiso equivale a 25 millones de pesos

Durante su intervención también se refirió a la serie de ficción histórica “Los Años Heridos”, transmitida por medios públicos y denunciada por el PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar ese partido que se trata de “propaganda de gobierno”.

[Publicidad]

También defendió la difusión de la serie al señalar que está basada en el libro del mismo nombre de Fritz Glockner y en hechos documentados por la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política de Estado durante el Pasado Reciente.

“Es lugar común decir que los pueblos que olvidan su pasado, se condenan a repetirlo. Quizá por eso, quienes quisieran que nada cambie, quienes quisieran regresar al pasado, se empeñan tanto en tratar de ocultarlo, y evitar que se recuerde”, expresó.

Lee también “Con miedo de que todo sea nuevo”; Mía y Dante, niños nacidos en pandemia, viven su primer día de clases

[Publicidad]

Rechazó además que las acciones del organismo puedan ser consideradas propaganda, al señalar que, de acuerdo con el artículo 102 constitucional, su misión consiste en la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.

“Todos sus actos derivan de su naturaleza, son actos de defensa de derechos humanos, y lo que emite son instrumentos de defensa de derechos humanos, no hace propaganda ni mera comunicación social”, enfatizó.

El conversatorio incluyó una ofrenda floral en el edificio sede de la CNDH que lleva el nombre de Marco Antonio Lanz Galera.

[Publicidad]

Lee también Exige PAN que FGR investigue a Andy López por huachicol fiscal; Jorge Romero recuerda denuncia interpuesta hace un año

Luciana Montaño Pomposo, directora general y encargada del despacho de la Primera Visitaduría General, destacó que Lanz Galera fue defensor de presos políticos y utilizó el Derecho contra los abusos del poder.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, José Alberto López Damián, subrayó la importancia de recuperar la memoria histórica para comprender el papel de la abogacía en las luchas democráticas y las causas populares.

[Publicidad]

Víctor Hugo Pacheco Chávez, maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, afirmó que Lanz Galera formó parte de los grupos que lucharon en favor de los sectores populares y llamó a recuperar la memoria de quienes combatieron la desigualdad.

Jazmín Cisneros López, directora general de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, recordó que Lanz Galera defendió a simpatizantes de la candidatura presidencial del general Miguel Henríquez Guzmán, quienes fueron perseguidos, detenidos, torturados y desaparecidos por razones políticas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov