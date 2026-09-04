La temporada de chiles en nogada es uno de los momentos más esperados del calendario gastronómico mexicano. Sin embargo, llevar este banquete a la cocina de casa implica un proceso meticuloso en el que el mínimo descuido en la temperatura, el orden de los hasta 20 ingredientes o el manejo de la nogada puede arruinar horas de trabajo.

Para que tu receta sea un éxito total, la chef Carolina Medina, del Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, compartió durante una clase magistral los errores más comunes al elaborarlos y las técnicas profesionales para evitar infortunios en la cocina.

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Manipular el chile con cuidado evita que la piel se rompa antes de rellenar. Foto: Marisol Toriz / EL UNIVERSAL.

1. Pelar los chiles bajo el chorro de agua

El error: por prisa o para enfriar rápido los chiles poblanos, muchas personas los limpian directamente en la llave del agua.

por prisa o para enfriar rápido los chiles poblanos, muchas personas los limpian directamente en la llave del agua. La técnica profesional: jamás lo hagas bajo el agua, ya que le lavas el aroma y el característico gusto ahumado que le otorga el tatemado. La chef recomienda untar los chiles con un poco de aceite antes de llevarlos a la brasa directa. Una vez tatemados, mételos en una bolsa de plástico con una gran pizca de sal; la combinación de vapor y sal desprenderá la piel (escalfado) de forma natural en 15 minutos para que los peles fríos sobre una tabla.

2. Quitarle la piel y las semillas al jitomate

El error: retirar la piel y las semillas pensando en conseguir un guiso “fino” o menos ácido.

retirar la piel y las semillas pensando en conseguir un guiso “fino” o menos ácido. La técnica profesional: a diferencia de la cocina mediterránea o europea que busca evitar la acidez, en la gastronomía mexicana nos agrada ese perfil ácido en el jitomate. Déjalos completos. Además, olvídate de comprar jitomates en conserva o en cubos; usa jitomates frescos molidos y déjalos reducir en la cacerola a la mitad de su volumen para saber que están listos.

El picado parejo de las frutas tradicionales evita un relleno jugoso que remoje el chile poblano. Foto: Marisol Toriz / EL UNIVERSAL.

3. Integrar las frutas del picadillo al mismo tiempo

El error : aventar toda la fruta picada a la cacerola al mismo tiempo convierte el relleno en un puré.

: aventar toda la fruta picada a la cacerola al mismo tiempo convierte el relleno en un puré. La técnica profesional: las frutas deben agregarse en estricto orden de dureza, esperando de 2 a 3 minutos entre cada una: primero la manzana panochera, seguida de la pera lechera, el durazno criollo y, al final, el plátano de macho. Para evitar saturar el dulzor, la chef aconseja usar únicamente frutas frescas (nada de almíbares enlatados).

4. Agregar la canela y el clavo desde el inicio

El error: poner las especias a hervir desde que empieza la cocción del jitomate o usar canela en polvo.

poner las especias a hervir desde que empieza la cocción del jitomate o usar canela en polvo. La técnica profesional: las especias son el "perfume" que aromatiza el guiso. Si las agregas desde el principio, se oxidan y pierden sus notas; debes echarlas 15 minutos antes de apagar la cocción. Usa canela en raja y clavos enteros para que puedas retirarlos antes de rellenar, pues en el plato todo debe ser comestible.

Moler por tandas garantiza una nogada tersa sin sobrecalentar los lácteos ni la nuez. Foto: Marisol Toriz / EL UNIVERSAL.

5. Pelar la nuez de Castilla sin mantenerla en agua

El error: dejar la nuez pelada al aire libre o licuarla con todo y la fina piel marrón que la cubre.

dejar la nuez pelada al aire libre o licuarla con todo y la fina piel marrón que la cubre. La técnica profesional: la cutícula debe retirarse por completo o amargará la salsa. Si utilizas nuez de Castilla fresca, es indispensable mantenerla sumergida en agua para evitar que se oxide y pierda su blancura impecable. Si optas por nuez seca para reducir costos, obtendrás el mismo perfil de sabor, pero con un tono ligeramente beige.

6. Saturar la licuadora con todos los ingredientes juntos

El error : poner el queso, los frutos secos, la leche y el licor al mismo tiempo en el vaso de la licuadora.

: poner el queso, los frutos secos, la leche y el licor al mismo tiempo en el vaso de la licuadora. La técnica profesional: la nogada es una emulsión pesada que puede quemar o forzar el motor de tu licuadora. Procesa primero los frutos secos (almendra, piñón y nuez) para aligerar el trabajo. Licúa por partes incorporando el queso neutro (suave de cabra, sin cenizas ni hierbas), la leche, el azúcar al gusto, una pizca de sal para potenciar el sabor y un toque de brandy o jerez.

Sobrecargar el chile o no cerrar la incisión adecuadamente provoca que el relleno se desborde. Foto: Marisol Toriz / EL UNIVERSAL.

7. Sobrellenar el chile al rellenar

El error : abrir el chile por completo y llenarlo hasta que no cierre provoca que el relleno se desborde sobre el plato.

: abrir el chile por completo y llenarlo hasta que no cierre provoca que el relleno se desborde sobre el plato. La técnica profesional: rellena con cuchara respetando la hendidura natural del chile como si fuera su "faja". No llenes de más para que el corte quede cerrado; esto le dará estructura, facilitará su movilidad y permitirá que al salsear se conserve la estética del platillo.

La chef y experta Carolina Medina comparte sus mejores consejos técnicos para lograr un chile en nogada impecable. Foto: Marisol Toriz / EL UNIVERSAL.

Aprende de los expertos

Si deseas profundizar en las técnicas novohispanas, el manejo de insumos y la elaboración tradicional de este ícono patrio, el Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana ofrecerá una clase única presencial de Chiles en nogada el próximo 12 de septiembre de 9:00 a 13:00 horas.

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