Por todo México se celebran ferias llenas de colorido, comida, fiesta y música. Una de ellas es la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), una celebración cuyos orígenes se remonta a la época novohispana.

Se dice que, en la región donde hoy se encuentra la capital del estado, los conquistadores españoles, con ayuda de la Virgen del Patrocinio, encontraron ricas vetas de plata el 8 de septiembre de 1546, por lo que decidieron fundar la ciudad.

Con el tiempo, se tomó esta fecha para celebrar a la Virgen y, posteriormente, para crear la FENAZA.

La edición 2026 comienza hoy y termina el 20 de septiembre. Estos son los 10 atractivos imperdibles de la gran fiesta zacatecana.

1. El centro histórico de Zacatecas

El centro histórico de Zacatecas es una verdadera joya, declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1993.

Conocida por sus minas de plata y edificios barrocos de cantera rosada, tiene uno de los centros históricos más bonitos de México.

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Foto: Sectur Zacatecas

La FENAZA es un gran pretexto para pasear por sus céntricos callejones, con maravillas arquitectónicas como la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Zacatecas de estilo churrigueresco, el Templo de San Agustín del siglo XVI y la Parroquia de Santo Domingo con su fachada barroca.

No dejes de ir al Teatro Calderón, de estilo neorrenacentista; al Museo Pedro Coronel, con una gran colección de arte antiguo de todo el mundo y, por supuesto, para ver la obra del gran pintor zacatecano, dentro de lo que fue el Colegio de la Purísima Concepción; el Museo Rafael Coronel, y su extensa colección de máscaras dentro de un exconvento franciscano; el Museo Manuel Felguérez de arte abstracto o el Museo Zacatecano, dedicado a la preservación de la historia y cultura del estado.

Foto: Sectur México

Un poco más allá se encuentra la Mina El Edén, para conocer sus entrañas y aprender sobre la bonanza minera en la época novohispana; y el Cerro de la Bufa, donde está el teleférico que te lleva al Museo Toma de Zacatecas.

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2. El Pabellón 'Hecho en Zacatecas'

Dentro de la Feria Nacional de Zacatecas hay pabellones temáticos, como el 'Hecho en Zacatecas', destinado a la expoventa de productos elaborados en el estado.

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Hay platería, alfarería, cerámica, cantería y labrado en piedra volcánica, rebozos, cartonería, recipientes de fibras vegetales, talabartería, dulces típicos y otros artículos agroindustriales.

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3. Conciertos gratuitos en vivo

La Feria Nacional de Zacatecas organiza una serie de conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo:

Foto: Sectur Zacatecas

4 de septiembre: Moenia.

5 de septiembre: La Arrolladora Banda El Limón.

6 de septiembre: Lagos y Lasso.

7 de septiembre: Belinda.

8 de septiembre: Carlos Rivera.

9 de septiembre: Moy Bobadilla.

10 de septiembre: Los Horóscopos de Durango.

11 de septiembre: Los Ávila, Los Alegres de Jerez, La Descendencia y Marco Flores.

12 de septiembre: Los Meñiques de la Casa y Sarita Bebé.

13 de septiembre: Aleks Syntek y DLD.

14 de septiembre: Oscar Maydon y Ricardo Aram.

16 de septiembre: Mago de Oz.

17 de septiembre: Banda Corona del Rey.

18 de septiembre: Spectra.

19 de septiembre: Julieta Venegas.

20 de septiembre: Il Divo.

4. Más música en la Feria Nacional de Zacatecas

Además de los conciertos gratuitos, en el Lienzo Charro Antonio Aguilar, a un costado de las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas, se presentarán otros artistas con costo de entrada.

Foto: Sectur Zacatecas

4 de septiembre: Julión Álvarez.

5 de septiembre: Laberinto, Los Reyes del Camino y El Primo Manolo y sus Rieleros.

6 de septiembre: Remmy Valenzuela.

9 de septiembre: Bely y Beto.

10 de septiembre: Pancho Barraza.

12 de septiembre: Edén Muñoz.

13 de septiembre: Los Parras.

Entradas desde $350 hasta $5,500 pesos por persona, dependiendo del evento y asiento.

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Sitio web: kingticketboleto.com

5. El Pabellón Minero

Para resaltar el pasado minero y la importancia de esta industria en la historia de Zacatecas, se instaló el Pabellón Minero, un espacio enfocado en la niñez.

Se tienen programadas actividades interactivas para explicar los procesos en la minería, la tecnología antigua y moderna, así como la importancia de los minerales en la vida diaria.

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Participan importantes empresas y asociaciones, como el Clúster Minero de Zacatecas, Minas de San Nicolás, Capstone Copper, Fresnillo PLC, Pan American Silver, Aura Minerals, Grupo México y más.

6. El Grito en la Feria Nacional de Zacatecas

La Feria Nacional de Zacatecas siempre se ‘cruza’ con las Fiestas Patrias, así que durante la noche del 15 de septiembre, habrá festejos en las instalaciones feriales y en el centro histórico.

Foto: Sectur Zacatecas

Aunque no se han detallado en qué consisten las actividades, en cualquiera de los 2 lugares podrás dar ‘el Grito’, comprar comida y bebidas, disfrutar de la música y un ambiente muy mexicano.

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Durante la mañana del 16 de septiembre se realizará el desfile cívico-militar por las principales calles de la ciudad.

7. El Pabellón Artesanal

Las manos zacatecanas trabajan una gran cantidad de ramas artesanales, las cuales puedes conocer en el Pabellón Artesanal de la Feria Nacional de Zacatecas.

Foto: FENAZA

Déjate llevar por la variedad de colores, texturas y técnicas en artículos de fibra de lechuguilla, bordados y accesorios wixárika (con cuentas de vidrio o plástico), metalistería y joyería fina, madera tallada, talabartería de Jerez y más.

8. Los juegos mecánicos de la Feria Nacional de Zacatecas

¿Qué sería de una feria sin juegos? Además de las tradicionales actividades como el tiro al blanco, las canicas, lotería o tiro a la botella, se instalarón varios juegos mecánicos para todo tipo de público.

Foto: Sectur Zacatecas

Cada uno tiene su costo de acceso.

Regularmente hay días en los que son gratuitos, aunque no se han confirmado.

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9. El Pabellón del Mezcal

¿Sabías que en Zacatecas también se produce mezcal? De hecho, es uno de los estados incluidos en la Denominación de Origen.

Durante la FENAZA, se instalará el Pabellón del Mezcal, donde 18 casas mezcaleras locales exhibirán sus productos.

Foto: FENAZA

Pruebas diferentes tipos de mezcale, compra botellas o bebidas preparadas.

10. Sube al primer teleférico de México en Zacatecas

Aprovecha la visita a Zacatecas y sube a su teleférico, el primero en su tipo en México, inaugurado en 1979.

Conecta el emblemático Cerro de la Busca con el Cerro del Grillo (en la zona centro) en un recorrido de 642 metros de longitud, a una altura máxima de 85 metros.

Foto: Sectur México

Desde arriba podrás apreciar los cerros, un poco de las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas, algunos de sus edificios coloniales y plazas más emblemáticas, así como del paisaje semidesértico zacatecano.

Opera todos los días, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

El trayecto redondo tiene un costo de $160 pesos por adulto y $80 para niños y adultos mayores.

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