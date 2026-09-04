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Aranza Orihuela ya había aprobado el examen de la UNAM con 111 aciertos. Sin embargo, meses después su generación fue señalada por hacer trampa y tuvo que repetir la prueba en un examen de control que la UNAM organizó para asegurarse de que no hubiera irregularidades en el proceso de admisión. En el segundo examen la joven de 19 años vez obtuvo 31 puntos menos, pero aun así aprobó y hoy recorre los pasillos de la Facultad de Ciencias para estudiar biología.
“Yo sabía que no iba a sacar los 111 puntos otra vez porque ya se me habían olvidado muchas cosas y porque el segundo examen estuvo más difícil, pero yo esperaba por lo menos sacar 90. Pero mis papas me felicitaron y me dijeron que ya podía presumir que pase el examen de la UNAM dos veces”, señaló Aranza.
Durante el examen de control que la UNAM realizó tras identificar irregularidades en la primera prueba, varios aspirantes señalaron que la dificultad había sido mayor y que sus resultados fueron considerablemente menores.
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“El segundo examen si estuvo más canijo”, reconoce Aranza. “A diferencia del primero, en el de control hubo preguntas que no salían en las guías de estudio o que eran de un nivel muy elevado”.
Aunque Aranza logró ingresar, teme que la caída en los puntajes vuelva a alimentar las acusaciones de que los estudiantes hicieron trampa.
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“Me da coraje porque, aunque es obvio que hubo trampa, eso no significa que todos hicimos trampa. Ahora como sacamos menos puntos nos van a volver a decir tramposos, pero ellos no saben cómo fue todo este proceso”.
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La polémica también llevó a la UNAM a terminar anticipadamente el contrato con Territorium Life, empresa encargada de la aplicación de los exámenes en línea.
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La Universidad anunció además a inicios de agosto tres auditorías: una tecnológica sobre el sistema utilizado, otra interna sobre el proceso de contratación y una más a cargo de la Auditoría Superior de la Federación.
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