Desde septiembre en adelante, hay fechas festivas para los mexicanos y el mes patrio viene cargado de eso. Si aún no tienes planes para las siguientes semanas, aquí te compartimos la agenda de eventos imperdibles.

6 planes para hacer en septiembre en la CDMX

Guelaguetza en Plaza Las Estrellas

Oaxaca llegará a la Ciudad de México con la presentación de la 'Guelaguetza de Don José Estefan Acar, Don Pepe'. Así que vete preparando para disfrutar de los bailes tradicionales del estado, dentro de la Plaza de las Estrellas.

El evento tendrá venta de artesanías, comida, figuras de alebrijes gigantes y una exposición de piezas elaboradas con hoja de maíz.

Participa en los talleres 'Noche de Rábanos' y 'Pinta un Alebrije', y una rifa de dos canastas oaxaqueñas al comprar en los stands. Esta dinámica solo estará disponible sábado y domingo.

Dirección: calle Marina Nacional y Melchor Ocampo 193, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Fecha: hasta el 13 de septiembre

Horario de actividades: lunes a domingo desde las 08:15 a las 21:00 horas. Los bailes de la Guelaguetza se realizarán sábado y domingo a las 15:30 horas.

Entrada gratis

Plaza las Estrellas. Foto: Wikimedia Commons

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Feria Artesanal del Café y el Chocolate

¡Ve haciendo apetito! En la Feria Artesanal del Café y el Chocolate se llevarán a cabo catas de granos provenientes de distintas regiones productoras del país, como Veracruz, Chiapas, Puebla, Guerrero y Oaxaca.

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Habrá venta de productos, muestra de artesanías, música en vivo y degustaciones de platillos para descubrir los sabores de esas regiones de México.

Dirección: Av. Francisco Sosa 171, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México

Fecha: 11, 12 y 13 de septiembre

Horario: de las 12:00 a las 20:00 horas

Entrada gratis

Feria Artesanal del Café y el Chocolate. Foto: Unsplash

Mextrópoli

La arquitectura tendrá su propio espacio en la agenda de septiembre con Mextrópoli. Este festival te invitará a reflexionar sobre la manera en que se construye y se vive la Ciudad de México.

De acuerdo con los organizadores, ofrecerá un espacio de diálogo entre estudiantes, profesionistas, creativos, ciudadanos y especialistas en temas urbanos.

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Las actividades son en varias sedes: Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris", Alameda Central, Plaza Manuel Tolsá, Museo de Arte Popular, Museo Experimental el Eco, Colegio de San Ildefonso, Centro Cultural de España y Laguna.

Su siguiente edición tendrá por temática “Movimientos”, propuesta que plantea observar la ciudad a partir de sus fuerzas, trayectorias y transformaciones. Entre los invitados confirmados se encuentran Rikem Yamamoto, Lanza Atelier, Junya Ishigami, Roger Boltshauser y más.

La inauguración de Mextrópoli es el jueves 17 de septiembre a las 18:30 horas, en el Colegio de San Ildefonso.

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Dirección: consulta por separado la ubicación de las sedes

Fecha: 17 al 20 de septiembre

Entrada: en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, van de los $2,467 a los $3,910.00. El resto de sedes publicará sus tarifas conforme se acerque la inauguración.

Alameda Central. Foto: Wikimedia Commons

Grito de Independencia

Previo a la noche del Grito de Independencia en Palacio Nacional, el Zócalo de la CDMX se llenará de luces con el tradicional alumbrado.

Ya en el mero festejo, se presentará un concierto gratis de Grupo Intocable, con verbena, espectáculos de luces y fuegos artificiales.

Dirección: Plaza de la Constitución 463-803, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Fecha: 15 de septiembre

Horario: desde las 19:00 horas

Entrada gratis

Grito de Independencia. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Desfile cívico-militar

El mes cerrará con el tradicional desfile cívico-militar.

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En el marco del 216° aniversario de la Independencia de México, elementos de la Guardia Nacional, la Brigada de Fusileros Paracaidistas, la Armada Blindada, Artillería, Sanidad, Fuerzas Especiales y otros cuerpos del ejército desfilarán en el Zócalo, haciendo maniobras y mostrando sus elementos caninos.

El recorrido comenzará en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución y avanzará por puntos como la Calle 5 de Mayo, el Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez, Paseo de la Reforma y Campo Marte.

Fecha: 16 de septiembre

Horario: desde las 10:00 horas

Entrada gratis

Desfile militar. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Noche de Museos

Cada mes, la Secretaría de Cultura y Turismo de la CDMX extiende el horario de visita a ciertos museos para vivir una noche especial. Participan más de 70 recintos con recorridos guiados, exposiciones temporales y permanentes, talleres, conferencias y mucho más.

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En septiembre, esta actividad tendrá lugar el último miércoles, es decir, el 30. Toma en cuenta que la mayoría de actividades serán con cupo limitado, por lo que te recomendamos estar pendiente de las redes sociales del museo de tu interés para registrarte.

Los recintos que comúnmente participan son el Museo Nacional de Arte (MUNAL), el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de la Estampa y el Museo Franz Mayer.

Fecha: miércoles 30 de septiembre

Horarios: desde las 18:00 a las 22:00 horas

Entrada: la mayoría de actividades son gratis, pero otras pueden tener costo dependiendo del recinto

Museo del Palacio de Bellas Artes. Foto: Wikimedia Commons

Septiembre llega con una agenda llena de actividades en Ciudad de México, ¿a cuál te vas a lanzar?

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