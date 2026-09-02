La frontera entre Estados Unidos y México es la más transitada en el mundo. Cada año, millones de personas cruzan entre ambos países utilizando, principalmente, garitas vehiculares como San Ysidro, Nogales, Otay, El Paso, Brownsville y otras.

Por la cantidad de gente, muchas veces, las filas son muy largas y el proceso puede llevar horas, aunque para ello existe Cross Border Xpress (CBX), un puente que te lleva a territorio estadounidense en menos de 20 minutos.

Para conocerlo a detalle, entrevistamos a Jorge Goytortúa Bores, CEO de CBX. Nos compartió en qué consiste este servicio, sus ventajas, ubicación y tarifas.

¿Qué es CBX?

CBX es un puente peatonal fronterizo “con medidas de seguridad muy importantes”.

Foto: CBX

Mide 130 metros de longitud y conecta, de manera rápida, Estados Unidos con México y viceversa.

Es un servicio exclusivo para pasajeros de vuelos con llegada o salida del Aeropuerto Internacional de Tijuana.

[Publicidad]

¿Dónde está CBX?

CBX se encuentra entre 2 destinos: Tijuana, en Baja California, y San Diego, en el estado californiano.

Del lado estadounidense, hay una terminal “diseñada por el arquitecto Ricardo Legorreta, uno de los más importantes arquitectos mexicanos. Cuenta con diferentes servicios, como la aduana y Migración estadounidense, renta de autos, venta de alimentos y bebidas, casas de cambio y autobuses”.

Lee también: Disney World: ¿qué atracciones estrenarán sus parques en 2027?

[Publicidad]

En la parte mexicana, está conectado directamente con el Aeropuerto Internacional de Tijuana, en el edificio ‘Procesador’, donde se encuentra “Migración, la aduana mexicana y alrededor de 38 mostradores de aerolíneas”.

Foto: CBX

Del centro de San Diego está a tan solo 25 minutos en auto.

Goytortúa menciona que su ubicación es “estratégica” pues sirve como puerta de entrada al sur de California, incluida la zona metropolitana de Los Ángeles (los condados de Orange, Santa Ana, Anaheim, San Bernardino, Riverside y otros).

[Publicidad]

Desde Los Ángeles es un trayecto de aproximadamente 2 horas, aunque Jorge Goytortúa aclara que, en ocasiones, “debido al tráfico, manejar hasta el CBX puede ser similar (en cuanto a tiempo) que ir al aeropuerto de Los Ángeles”.

¿Cuánto tiempo toma cruzar a Estados Unidos con CBX?

“El proceso de usar CBX es muy sencillo”, menciona Goytortúa.

Estando en Tijuana, el proceso comienza en el módulo de CBX, donde el personal escanea el pase de abordar, pasaporte, el boleto de cruce y se revisa que los pasajeros cuenten con todos los documentos necesarios para ingresar a Estados Unidos.

[Publicidad]

Después, se cruza el puente y se llega a la zona con agentes aduanales y migratorios estadounidenses.

Foto: CBX

En promedio, de acuerdo con el CEO de CBX, el proceso completo tarda 18 minutos.

Si estás en San Diego, el mecanismo es prácticamente el mismo para cruzar al Aeropuerto Internacional de Tijuana, a una zona con mostradores de aerolíneas para hacer check in o entregar equipaje.

[Publicidad]

Goytortúa menciona que el cruce de Estados Unidos a México, hasta llegar a la sala de última espera de la terminal aérea, dura unos 25 minutos.

¿Qué ventajas tiene CBX?

El CEO de CBX dice que el ahorro de tiempo es una de sus principales ventajas y características: “no solo es una comparativa con garitas convencionales en las que los tiempos de cruce son de 120 a 150 minutos, sino con otros aeropuertos de Estados Unidos, donde los trámites y procesos migratorios pueden ser de hasta 1 hora”.

Foto: CBX

“No es igual volar a un aeropuerto directo en Estados Unidos que volar a Tijuana y cruzar a CBX porque nuestros procesos son mucho más eficientes”, dice.

[Publicidad]

Al encontrarse en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, los mexicanos pueden llegar a través de vuelos domésticos, lo cual “representa de 30% a 40% de ahorro en el costo de boletos de avión”.

Goytortúa explica que CBX también funciona como una especie de hub con conectividad multimodal. En Tijuana puede servir “a más de 100 vuelos”, mientras que en la terminal de San Diego hay arrendadoras de autos y camiones “a 50 ciudades de Estados Unidos”, como Las Vegas (Nevada), Tucson y Phoenix (Arizona), Sacramento y San Francisco (California).

Foto: CBX

Goytortúa Bores comparte un ‘itinerario ideal’ en el estado de California: 2 o 3 días en San Diego para conocer los parques temáticos Legoland y Sea World; el zoológico, “que es uno de los más importantes de Estados Unidos”, Balboa Park, los barrios Gaslamp Quarter y La Jolla, entre otros atractivos.

Lee también: Cuánto cuesta la renovación del pasaporte mexicano en 2026

Luego, hay que ir a Anaheim, especialmente a los parques temáticos de Disney, dedicarle 4 días a Los Ángeles y, “para quienes tienen más tiempo, recomiendo rentar un auto, irse por el Freeway 101 por el norte de California y conocer Santa Bárbara, San Luis Obispo y subir hasta Monterey o San Francisco en un recorrido con paisajes impresionantes”.

Foto: CBX

Destaca que trabajan en alianzas con diversas compañías para ofrecer valores agregados a los usuarios de CBX.

“Puedes comprar el boleto de Sea World a través de CBX con una tarifa preferencial y cupones de descuento; con Disney y South Coast Plaza (el mall más importante de Anaheim) tendremos cupones exclusivos y para quienes compren con 30 días de anticipación, se incluye gratis un seguro de viaje básico”.

¿Cuál es el costo de CBX?

Jorge Goytortúa Bores, CEO de CBX, dice que las tarifas dependen de factores como la anticipación de compra, la oferta, la demanda y “nuestros diferentes esquemas de tickets”.

Indica que el costo más accesible inicia en los 20 dólares ($339 pesos) por persona, en el caso de un cruce solo de ida y en un paquete ‘familiar’ de 6 viajeros.

El ticket de ida e individual tiene un precio de aproximadamente 31.99 dólares ($542 pesos).

CBX está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año.

Boletos disponibles en línea, en taquilla o en mostradores/páginas de aerolíneas.

Sitio web: crossborderxpress.com/es

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters