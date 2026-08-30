La costa este de Sudáfrica es el principal destino para avistar entre mayo y julio la migración de la sardina, el desplazamiento animal más grande del mundo al reunir a millones de ejemplares.

Sin embargo, el país africano no es el único sitio en el mundo donde sucede. En México, también.

Aunque no es una actividad tan conocida, la agencia de viajes de lujo Akampa organiza una serie de tours en Bahía Magdalena, el mejor sitio de nuestro país para experimentar esta maravilla natural.

Spoiler: no solo se ven sardinas, también otras especies marinas majestuosas, dunas de arena, islas y playas vírgenes.

¿Qué es la migración de la sardina?

A diferencia del caso sudafricano, la migración de la sardina en México se da entre octubre y enero en el norte del país, en las costas de Bahía Magdalena, en Baja California Sur.

Fotos: Akampa

Aunque no se sabe a ciencia cierta las razones de este fenómeno, se cree que pueda deberse a la búsqueda de aguas más cálidas para desovar y reproducirse.

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El espectáculo submarino es fascinante: cientos o miles de sardinas se coordinan para formarse y movilizarse en cardúmenes de aspecto plateado por el color de sus escamas, en forma de esferas.

Fotos: Akampa

Esta especie de ‘coreografía’ es un mecanismo de defensa ante depredadores mucho más grandes, como el lobo marino, el marlin rayado, el delfín, la orca, varias especies de tiburón, ballenas e incluso fragatas.

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La gran cantidad de sardinas provoca el ‘frenesí alimentario’, que es la agitación de los depredadores ante el inmenso número de presas disponibles.

¿Dónde está Bahía Magdalena?

El mejor lugar de México para observar la migración de la sardina es Bahía Magdalena, una franja costera de 50 kilómetros de longitud, en el extremo oeste de Baja California Sur.

La mayor parte de sus paisajes son desérticos, aunque hay algunas zonas con dunas, pantanos, manglares y humedales que sirven como hogar de una gran cantidad de aves, así como un par de islas arenosas (Magdalena y Santa Margarita) que ‘protegen’ la bahía del oleaje.

Foto: Akampa

Puerto San Carlos es el asentamiento más cercano, a orillas de la costa, a casi 3 hroas del pueblo mágico de Loreto y a 3 horas y media de La Paz.

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¿Cómo es el tour para ver la migración de la sardina en Bahía Magdalena?

Akampa organiza el tour ‘Marlin & Sardin Run’, una experiencia de 4 días y 3 noches para vivir la migración de la sardina y otras especies en Bahía Magdalena.

Todo inicia en La Paz, para trasladarse hasta Puerto San Carlos, a Bahía Magdalena Ocean Camp, un glamping a orillas del mar con 15 tiendas pequeñas (llamadas jupes), equipadas con cama queen, una zona de comedor techado, cocina, plataforma de yoga, fogata y 5 baños completos con regaderas y agua caliente.

Foto: Akampa

El primer día se ocupa para aclimatarse, disfrutar del campamento, tener una comida y cena de bienvenida (donde se dan los pormenores del viaje) y se finaliza en la arena con una fogata.

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La segunda jornada implica observar el amanecer, para después navegar por el mar durante horas. Ahí comienza ‘la acción’, pues en el safari marino, guiado por un biólogo experto, se emprende la búsqueda de las esferas de sardinas y el espectáculo que ofrecen estos peces y sus depredadores.

Fotos: Akampa

Se hacen distintas inmersiones de esnórquel con la finalidad de observar la coordinación del movimiento de tantos ejemplares, así como las tácticas de caza de los marlines rayados, los lobos marinos —que a veces trabajan en conjunto—, los delfines, mobulas que ‘saltan’ fuera del agua e incluso las zambullidas ‘kamikaze’ de las fragatas.

Si hay suerte, se pueden avistar algunas especies de tiburones, orcas o hasta ballenas grises (especialmente en diciembre).

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Luego de un día en altamar, se regresa al campamento para la comida y una fogata por la noche.

Foto: Akampa

La tercera jornada es muy parecida. Gran parte del tiempo se dedica a hacer el segundo ocean safari, aunque la experiencia continúa en Las Dunas, una zona prácticamente vírgen de 800 metros de longitud al noroeste de Puerto San Carlos, repleta de grandes montículos de fina arena dorada, justo frente al Pacífico mexicano.

‘La Ostra’ es una granja de ostiones donde se conoce el proceso de cultivo de estos moluscos (importantes en la gastronomía y economía local). De regreso en el campamento, se organiza una cena de despedida.

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Foto: Akampa

El cuarto día se despierta muy temprano para ver el amanecer, tomar el desayuno, hacer el check out y emprender el regreso a La Paz.

¿Cuándo es el tour para ver la migración de la sardina en Bahía Magdalena?

Durante la temporada de migración de la sardina en Bahía Magdalena, Akampa tendrá varios tours, todos de jueves a domingo.

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Por el momento, quedan disponibles del 15 al 18 de octubre, del 19 al 22 de noviembre, del 22 al 25 de noviembre, del 26 al 29 de noviembre y del 10 al 13 de diciembre.

¿Cuánto cuesta el tour para ver la migración de la sardina en Bahía Magdalena?

El costo del tour por persona para ver la migración de la sardina en Bahía Magdalena va desde los $33,600 pesos.

Foto: Akampa

Incluye transporte redondo del punto de encuentro al campamento, transportes locales, todas las comidas durante la estancia, actividades mencionadas, hospedaje, guía experto, staff y seguro de accidentes.

El costo del avión o cualquier vía de llegada a La Paz (el punto de encuentro) corre a cargo de cada viajero.

Sitio web: akampa.mx

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