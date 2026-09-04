La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo en el 4.1% en agosto, cuando se crearon 162 mil puestos de trabajo, por encima de los 53 mil empleos estimados por analistas, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

En el octavo mes del año se registraron aumentos en el sector de servicios de alimentación y bebidas y en la educación pública local, indica el BLS, que registra descensos en el área de la información.

La cifra de empleo de junio se revisó al alza y pasó de 20 mil a 31 mil, al igual que el dato de julio, que se recuperó de una caída de 23 mil puestos a registrar una ganancia de 21 mil, para un aumento conjunto de 55 mil plazas con respecto a los informes iniciales.

En el octavo mes del año se registraron aumentos en el sector de servicios de alimentación Foto: Canva.

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En total, el número de desempleados en agosto en EU se situó en unos 7 millones, un ligero incremento frente a los 6.9 millones del mes anterior.

Los adolescentes (14.1%) y los afroestadounidenses (6%) se mantienen entre los grupos más afectados, aunque el último índice reflejó una caída en comparación con los registros previos.

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La tasa de desocupación disminuyó entre los asiáticos, hasta el 3,2%, mientras que la de los hombres (4%), las mujeres (3,5%) y los hispanos (4,8%) mostró pocos cambios, según el BLS.

Los adolescentes están entre os grupos mas afectados Foto: Cortesía ASUS

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En agosto, el empleo en los servicios de alimentación y bebidas aumentó en 59.000 puestos de trabajo, cifra muy superior al incremento mensual promedio de 12.000 plazas durante los 12 meses anteriores.

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La educación pública local sumó 42.000 puestos, compensando en gran medida la disminución registrada el mes anterior, mientras que la manufactura continuó su tendencia alcista (16.000), influenciada por ganancias de 6.000 empleos en la fabricación de maquinaria y la fabricación de productos metálicos manufacturados, cada uno.

El sector sanitario también evidenció aumentos (13.000), con incrementos en los servicios de atención médica a domicilio (11.000) y los hospitales (8.000).

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Mientras, las cifras registradas en la construcción apenas variaron en agosto (+22.000), cuando el empleo en empresas contratistas especializadas en obras no residenciales mantuvo su tendencia al alza (+8.000).

Por otra parte, el empleo en el sector de la información disminuyó en 23.000 puestos en agosto, con pérdidas en los proveedores de infraestructura informática, procesamiento de datos, alojamiento web y servicios conexos (-8.000), en la industria editorial (-7.000) y en los proveedores de radiodifusión y contenidos (-5.000).

Entre las áreas que apenas registraron cambios en agosto de 2026 se incluyen la minería Foto: Cuartoscuro

Entre las áreas que apenas registraron cambios en agosto de 2026 se incluyen la minería, canteras y extracción de petróleo y gas, el comercio mayorista y comercio minorista.

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Tampoco varió significativamente en el transporte y almacenamiento, las actividades financieras, los servicios profesionales y empresariales, asistencia social y otros servicios.

Tampoco varió significativamente en el transporte Foto: Pixabay

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El desempleo, junto a la inflación y el producto interior bruto (PIB), son indicadores clave para la Reserva Federal (Fed) que prevé reunirse los próximos 15 y 16 de septiembre para tomar decisiones sobre política monetaria.

La Fed mantuvo estables los tipos de interés en el rango del 3,5 y el 3,75 % en su reunión de finales de julio, la segunda presidida por Kevin Warsh como jefe del banco central.

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