Guadalupe, Zacatecas.- El gobernador David Monreal agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque “su trabajo ha sido extraordinario” y porque por primera vez “se ve una estrategia firme y definida” de seguridad.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 4 de septiembre en el 52o Batallón de Infantería de la 11/a Zona Militar, Monreal expresó a Sheinbaum Pardo que no desista en su estrategia de Seguridad implementada en el país.

“Si no fuera por el Ejército, presidenta, en el tema que hoy nos ocupa, el de la seguridad; si no fuera por la Guardia Nacional, si no fuera por estas nobles instituciones, lejos estaría este anhelo de paz. Y para Zacatecas ha sido clave el trabajo coordinado del Ejército mexicano, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía General del estado”, dijo.

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Al expresar su reconocimiento a Sheinbaum, el mandatario estatal mencionó que la mesa de construcción de paz sí funciona en el estado: “gracias a ello, hemos logrado los resultados que hoy se refleja”.

“Zacatecas es un ejemplo claro, vivimos los claroscuros. En el 2021 recibimos un estado frente a una emergencia social, una emergencia que vale la pena no olvidar. Aquí se cometían mil 741 homicidios al año, casi cinco asesinatos al día (...).

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“No claudique, no desista en su estrategia que compartimos millones de mexicanos y que hoy, de manera diligente, inteligente, valiente, está llevando usted a lo largo y ancho de nuestra República”, declaró David Monreal.

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Sheinbaum felicita a Zacatecas por trabajo en seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al gobierno de Zacatecas por el trabajo en seguridad.

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Monreal expuso que los salarios en los policías aumentaron y no gana ni uno menos de 18 mil pesos mensuales. Agregó que se logró equipamiento, capacitación, un modelo integral de carrera policial, seguro de vida adicional por un millón 250 mil pesos, fortalecimiento de instituciones con patrullas, vehículos tácticas, un helicóptero, uniformes, un nuevo centro C5 de inteligencia, seis centros regionales y tecnología aérea y antidron.

“La tecnología llegó para quedarse en materia de seguridad”, dijo el gobernador de Zacatecas.

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Para los municipios, destacó convenios y mando coordinado para tener una coordinación “bien articulada” entre los tres niveles de gobierno. También resaltó ante la Presidenta una estrategia pacíficamente.

Toda agenda debe ser encaminada a la acción de paz de nuestro estado, dijo David Monreal al recalcar que disminuyó el homicidio de mil 741 en 2021 a 64 en 2026.

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