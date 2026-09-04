Culiacán. - Se investigan las causas de la muerte de Judith Aguirre Espinoza, de 49 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado con un golpe en la cabeza en un conjunto de departamentos donde trabajaba en la colonia Cinco de Mayo, de la ciudad de Mazatlán.

En virtud de que su familia la reportó como desaparecida desde el pasado primero de septiembre, la Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Alba de búsqueda en la que la describió como una mujer de complexión robusta con una estatura de un metro 62 centímetros, tez morena, con una cicatriz en el abdomen y un lunar en el glúteo izquierdo.

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Los datos aportados en la denuncia por sus familiares resaltaron que fue vista por ultima vez en su casa, en la colonia Venadillo del puerto, la cual vestía una playera de color negro, pantalón y tenis de color negro.

Con la ficha de búsqueda que se emitió se pidió a la población que en caso de tener alguna información sobre su paradero, reportarlo a las líneas de emergencia, ante el temor de que esta pudiera ser objeto de algún ilícito.

Sus familiares divulgaron que Judith fue localizada muerta en el interior de uno de los departamentos que tenía a su cuidado en la colonia Cinco de Mayo, de la ciudad de Mazatlán. Su cuerpo presentaba un golpe en la cabeza, sin que se conozcan las causas de su fallecimiento por lo que esperan el dictamen de la Fiscalía General del Estado.

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