La investigación por la explosión de un coche bomba contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojo Caliente, Zacatecas, el pasado 30 de agosto, continúa abierta y las autoridades buscan identificar y detener a todas las personas que participaron en el ataque, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la presentación de resultados del gabinete de Seguridad en Zacatecas, el funcionario señaló que las primeras investigaciones, encabezadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado, establecieron que el artefacto explosivo improvisado fue colocado en un vehículo con reporte de robo en Jalisco y posteriormente detonado alrededor de las 19:50 horas.

De acuerdo con las primeras diligencias, se utilizaron aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo. La agresión dejó 11 personas lesionadas, además de daños severos en 10 viviendas, afectaciones menores en otras 53 y daños en 15 vehículos, así como en instalaciones, patrullas y unidades particulares.

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Harfuch explicó que, tras el ataque, se reforzó la presencia de las instituciones federales y estatales en Ojo Caliente y se analizaron cámaras de videovigilancia y otros indicios que permitieron identificar a personas relacionadas con la agresión.

El 31 de agosto fue detenido Juan Pedro “N”, señalado como presunto responsable de la colocación de artefactos explosivos improvisados en la comandancia. Al momento de su captura se le aseguraron una granada de fragmentación, un artefacto explosivo improvisado, 70 cartuchos, cargadores, diversas dosis de droga, un teléfono, 22 artefactos con “chinantillas” y un vehículo.

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Posteriormente fueron detenidos Hipólito “N” y Miguel “N”, este último con una orden de aprehensión por homicidio. Ambos estarían relacionados con una célula delictiva con operaciones en Aguascalientes y Zacatecas y, según las investigaciones, habrían realizado labores de vigilancia previas al ataque.

“Esta no es una investigación terminada”, advirtió Harfuch, quien aseguró que se trabaja con la Fiscalía estatal para detener a todos los responsables, incluidos aquellos que pudieran encontrarse fuera de Zacatecas.

Ven disputa del CJNG y el Cártel del Pacífico

El secretario señaló que una de las líneas de investigación apunta a que el ataque estaría relacionado con la disputa entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico por el control de rutas, territorios y actividades ilícitas.

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“Precisamente una de las líneas de investigación sitúa la agresión en el contexto de la disputa que mantienen células del Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Pacífico”, indicó.

García Harfuch sostuvo que las instituciones del gabinete de Seguridad federal mantienen coordinación permanente con las autoridades estatales para contener a los grupos criminales y evitar nuevas agresiones.

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Informó que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, fueron detenidas 3 mil 824 personas por delitos de alto impacto en Zacatecas, además del aseguramiento de mil 200 armas de fuego, más de 7 mil 320 kilogramos de droga y 114 mil cartuchos.

También destacó el aseguramiento de materiales explosivos en Jiménez de Teúl, donde fueron decomisadas 22 piezas explosivas, mecha, iniciadores eléctricos y 30 kilogramos de material explosivo de uso industrial.

El funcionario afirmó que las acciones de inteligencia e investigación continuarán para desarticular las estructuras criminales y, particularmente, neutralizar su capacidad para utilizar explosivos contra autoridades y población civil.

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“Las investigaciones continúan para neutralizar la capacidad de los grupos para emplear explosivos”, sostuvo.

Harfuch aseguró finalmente que el gobierno federal mantendrá el acompañamiento a las autoridades de Zacatecas y reforzará el intercambio de información para ubicar a los objetivos prioritarios y detener a quienes generan violencia en la entidad.

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Homicidios dolosos, delitos de alto impacto y robo de vehículo disminuyen en Zacatecas

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que el promedio diario de homicidios dolosos en Zacatecas disminuyó 85% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, al pasar de 1.13 asesinatos diarios a 0.17.

Al presentar el informe de incidencia delictiva de la entidad, Figueroa destacó que la reducción se registra desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y representa una disminución sostenida en los principales indicadores de violencia.

La funcionaria señaló que, al comparar el promedio anual de homicidios dolosos, Zacatecas alcanzó su punto más alto en 2021, con 4.5 casos diarios. A partir de 2022 comenzó una tendencia a la baja que se mantiene hasta este año.

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De acuerdo con los datos preliminares de 2026, el promedio diario se ubica en 0.2 homicidios, lo que representa una disminución de 96% respecto al nivel registrado en 2021. Figueroa destacó que se trata del promedio más bajo de toda la serie histórica.

En cuanto a los delitos de alto impacto, la secretaria ejecutiva informó que Zacatecas alcanzó su máximo histórico en 2022, con un promedio de 9.7 delitos diarios. Desde entonces, el indicador mantiene una reducción sostenida.

Al comparar esa cifra con el dato preliminar de 2026, se registra una disminución de 59%, al pasar de 9.7 a cuatro delitos de alto impacto diarios.

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El robo de vehículo también presenta una reducción. Entre 2022 y el dato preliminar de 2026, el promedio diario de este delito disminuyó 42%, al pasar de cinco casos diarios a 2.9. Figueroa destacó que 2026 registra, además, el promedio más bajo de robo de vehículo de toda la serie histórica.

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