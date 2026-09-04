La petrolera italiana Eni asumirá la gestión exclusiva del campo petrolero Junín 5 en Venezuela por un periodo de 25 años, tras la firma el pasado miércoles de un Contrato de Participación Productiva de Hidrocarburos (CPPH) con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

"El CPPH, que tiene una vigencia de 25 años con posibilidad de prórroga, otorga a Eni la condición de operador exclusivo del área Junín 5, con plena responsabilidad sobre la gestión técnica, financiera y comercial del proyecto", explicó la compañía en un comunicado.

Ubicado en tierra dentro de la Faja Petrolífera del Orinoco, Junín 5 es un yacimiento de crudo pesado que alberga 35 mil millones de barriles de petróleo certificado en sitio y cuya producción actual se sitúa en torno a los 12 mil barriles diarios (mbd), según el comunicado de la empresa italiana.

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Eni confirmó que la firma culmina el proceso iniciado el pasado 28 de abril con la rúbrica del Acuerdo de Bases para hacer la transición desde la antigua empresa mixta Petrojunín (donde Eni poseía el 40% y PDVSA el 60%) hacia el nuevo régimen marco fijado por la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada por la Asamblea Nacional venezolana en enero.

La suscripción del acuerdo se llevó a cabo en Caracas el pasado miércoles en presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, así como de la ministra de Hidrocarburos venezolana, Paula Henao, el presidente ejecutivo de PDVSA, Héctor Obregón, y el consejero delegado de Eni, Claudio Descalzi.

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Eni mantiene operaciones en el país sudamericano desde 1998, donde actualmente posee seis licencias de exploración y extracción repartidas entre el Golfo de Venezuela, el Golfo de Paria y la Faja del Orinoco.

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En el ámbito del gas natural, Eni opera, a través de Cardón IV (empresa conjunta al 50 % con la española Repsol), el campo marino Perla, considerado el mayor yacimiento de gas mar adentro descubierto en América Latina.

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Durante 2025, la producción atribuible a Eni alcanzó los 64.000 barriles equivalentes de petróleo al día, principalmente del campo de gas Perla, que representa aproximadamente el 35% del consumo total de gas del país.

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