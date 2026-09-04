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Culiacán, Sin. - El síndico de Tepuche, en Culiacán, David Guadalupe Ramírez González, fue encontrado muerto a balazos en el patio de un inmueble, a escasas horas de que su hermano, Manuel Enrique, falleciera de las heridas de bala que recibió por personas desconocidas que lo habían privado de su libertad.
Los elementos del Ejército y de la Policía Municipal fueron notificados de que en un inmueble que funcionó como granja, en la misma sindicatura de Tepuche, en el extremo norte de la capital del estado, se encontraba el cuerpo de una persona del sexo masculino.
Al llegar al lugar, identificaron a la víctima como David Guadalupe, el cual desde la madrugada de este viernes no había sido localizado por sus familiares, luego de que su hermano fue privado de la libertad y posteriormente liberado, con heridas de bala, por lo que fue llevado a un hospital donde murió.
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La víctima, electo síndico de Tepuche el pasado mes de abril para un periodo de tres años, presentaba varios impactos de bala, por lo que la Fiscalía General del Estado investiga si este homicidio está relacionado con el caso del hermano Manuel Enrique, de 48 años de edad.
Según la información que se conoció, la mañana de este viernes, el hermano del síndico de Tepuche, Manuel Enrique Ramírez González, quien había sido privado de su libertad y apareció herido de bala, falleció en un hospital a causa de las lesiones, por lo que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones por su homicidio.
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Se conoce que por la mañana de este viernes, en circunstancias aún no esclarecidas, su familia lo encontró herido de bala, por lo que lo trasladaron a un hospital, en donde falleció posteriormente.
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JACL/cr
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