Estados | 04-09-26 | 15:18 |

Culiacán, Sin. - Cerca de las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado, en la zona centro de , en Culiacán, personas armadas , los cuales, heridos, buscaron refugio en un negocio cercano, por lo que paramédicos de la Cruz Roja que los asistieron los llevaron a un hospital.

Las autoridades de seguridad fueron alertadas de que sobre la calle Manuel Vallarta, muy cerca de la corporación de investigación, , al momento en que se subían a un vehículo, fueron blanco de , por lo que ambos lograron bajarse y buscar protección en un negocio de ese lugar.

Ambos lograron bajarse y buscar protección en un negocio. 04/09/2026. | Foto: Especial.
Ambos lograron bajarse y buscar protección en un negocio. 04/09/2026. | Foto: Especial.

Lee también

Según la información que se conoce, las víctimas, identificadas como Ariana Yareni “N”, de 26 años de edad, y Brahyan Daniel “N”, de 27 años, presentaron lesiones, ella en una pierna y él en un brazo, por lo que se les mantiene bajo vigilancia.

Pese a que los hechos se registraron a menos de 200 metros de las oficinas de la Policía Ministerial, los atacantes, presuntamente que viajaban en una motocicleta, lograron huir del lugar.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]