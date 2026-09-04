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Por más de 32 horas, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Teteles, Puebla, han mantenido bloqueada la circulación en Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, en el Centro de la Ciudad de México.
Los normalistas permanecieron en el cruce como parte de sus movilizaciones para exigir atención a sus demandas, mientras realizaban actividades de protesta y un mitin en la zona.
Cerca de las 14:00 horas, una representación de los estudiantes sostuvo una mesa de diálogo con personal de la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de abordar sus planteamientos.
Mientras se desarrollaba el encuentro, otro grupo de manifestantes permaneció en Eje Central y avenida Juárez, donde mantuvo el cierre de la vialidad.
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El bloqueo generó afectaciones importantes a la circulación vehicular y complicó el tránsito en esta zona del Centro de la capital.
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Automovilistas tuvieron que utilizar calles alternas para continuar sus recorridos, debido a la presencia de los estudiantes sobre la vialidad.
Hasta ese momento, la protesta continuaba y no se había restablecido por completo la circulación, mientras se daba seguimiento a los acuerdos que pudieran alcanzarse en la mesa de diálogo.
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