Erik Lira volvió a La Noria. El mediocampista mexicano reapareció en las instalaciones de Cruz Azul, después de que se derrumbó su fichaje con el AS Mónaco en el cierre del mercado francés.

Anteriormente, la directiva celeste le concedió unos días de descanso por el desgaste emocional que vivió al no cumplir su sueño de jugar en el balompié europeo. Sin embargo, este viernes, se reincorporó a los entrenamientos de “La Máquina”. Su presencia en el próximo partido de Cruz Azul, contra Santos Laguna en el Estadio Banorte, dependerá del estratega Joel Huiqui.

Lira también reapareció en redes sociales. En su cuenta de Instagram, el mediocampista compartió una fotografía con el jersey de los cementeros.

Cabe recordar que tiene contrato hasta junio del 2029, pero su futuro permanecerá abierto con la posibilidad de que aparezca otra opción para continuar su carrera fuera de México. Más aún porque Filipe Luis, entrenador brasileño del AS Mónaco, prometió que "iría por él" en el mercado de invierno.

En días anteriores, su fichaje con el equipo de la Ligue 1 se vino abajo durante los últimos minutos del mercado francés, pese a que ya había realizado los exámenes médicos correspondientes y prácticamente, tenía todo listo. El problema radicó en la plantilla del Mónaco, ya que el combinado necesitaba liberar una plaza de jugador extracomunitario para registrar al mediocampista mexicano.

El futbolista estadounidense Folarin Balogun era el candidato para salir rumbo al Everton. Sin embargo, la operación no se concretó.

[Publicidad]

Lee también Alan Cervantes asume su responsabilidad por la eliminación del América en la Leagues Cup

¿Qué sigue para Cruz Azul en la Liga MX?

Por lo pronto, el camino de Erik Lira continuará en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. En la séptima fecha del certamen, Cruz Azul enfrentará a Santos Laguna en el Estadio Banorte.

De momento, los celestes ocupan el décimo lugar de la tabla general con nueve puntos cosechados a lo largo de tres victorias y tres derrotas.

[Publicidad]

Domingo, 6 de septiembre

Cruz Azul vs Santos Laguna | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Canal 5.

Lee también Rodolfo Cota, al borde de las lágrimas, da la cara tras caída del América: Aquí tienen al culpable