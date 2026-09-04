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Tres hombres y una mujer fueron detenidos por policías de la Ciudad de México en seguimiento al robo de una tienda de ropa de alta gama en la avenida Presidente Masaryk, de la colonia Polanco Tercera Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
El robo se registró el pasado 27 de julio, tras lo cual se iniciaron trabajos de investigación y, con apoyo de los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, se logró identificar la zona de movilidad de los presuntos ladrones, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.
En un patrullaje de seguridad se identificó el vehículo relacionado con el atraco, el cual circulaba sobre avenida Elena Garro, de la colonia Adolfo López Mateos.
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Al observar que los tripulantes manejaban lo que parecían ser empaques de droga, los policías les marcaron el alto.
Tras una revisión, les encontraron 24 bolsas con marihuana, aproximadamente dos kilogramos de la misma hierba a granel y 12 bolsas con un polvo rosa de la droga conocida como cocaína tussi.
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Por lo anterior, los oficiales detuvieron a los tres hombres de 18, 21 y 23 años de edad y a una joven de 25 años.
Fueron llevados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
Detenidos por caso de tecladista de Camilo Séptimo están acusados de homicidio calificado, interrupción del embarazo y crueldad animal
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JACL/cr
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