Este lunes se registró un incendio en el estacionamiento de un inmueble deshabitado ubicado sobre la avenida Arquímedes, en la colonia Polanco Quinta Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en el interior del edificio, específicamente en una bodega donde se encontraban almacenadas varias puertas de madera, material que favoreció la propagación de las llamas.

Elementos de la Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) apoyaron con extintores a personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos que acudió al lugar para controlar el incendio.

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Los cuerpos de emergencia realizaron las labores para sofocar el fuego y evitar que las llamas se extendieran a otras áreas del inmueble. Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas.

Debido a las maniobras de los equipos de emergencia, se vio afectado el carril de extrema derecha de la avenida Arquímedes, por lo que policías de Tránsito realizaron labores de vialidad en la zona.

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