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A una semana de la partida de Tim Curry, nueva información sobre su muerte ha salido a la luz.
El actor británico falleció el pasado 25 de agosto, a los 80 años, en su casa de Los Ángeles y, aunque se sabía que había enfrentado diferentes problemas de salud en los últimos años, las causas del deceso no habían sido reveladas.
Ahora, y de acuerdo con información publicada por la revista "People", se ha dado a conocer que Curry perdió la vida a consecuencia de problemas cardíacos.
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El medio estadounidense tuvo acceso a documentos del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles donde se señala a la enfermedad de las arterias coronarias como la principal causa de la muerte.
El informe también detalla que Curry tenía antecedentes de cáncer de riñón y un derrame cerebral, pero que no se le realizó ningún procedimiento quirúrgico relacionado con estas condiciones.
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La salud del protagonista de "It" se vio afectada de manera importante en 2012, cuando sufrió un accidente cardiovascular. El episodio requirió atención médica de emergencia y dejó secuelas que afectaron su movilidad.
A partir de entonces, el actor se alejó de buena parte de sus actividades públicas y concentró su trabajo principalmente en proyectos de doblaje. Sin embargo, mantuvo su característico sentido del humor.
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