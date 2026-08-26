Mucho antes de aterrorizar a toda una generación como el espeluznante Pennywise, intentar atrapar a Macaulay Culkin o formar parte de la saga de comedia "Scary Movie", Tim Curry fue un extraño doctor que, enfundado en un corsé, medias de red y tacones, desafió las buenas costumbres de Hollywood.

Aquella hazaña la hizo bajo el nombre de Frank-N-Furter, protagonista de "The Rocky Horror Picture Show", una cinta que se estrenó en 1975 y que, aunque inicialmente fue considerada un fracaso, terminó convirtiéndose en una de las películas de culto más importantes.

La muerte de Curry, a los 80 años, hace inevitable mirar hacia aquel papel que marcó su debut en la pantalla grande y que, décadas después, sigue siendo uno de los personajes más recordados de su carrera.

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La historia de esta película comenzó dos años antes de su estreno, en 1973, cuando el actor y escritor Richard O'Brien estrenó en Londres "The Rocky Horror Show", un musical de bajo presupuesto que mezclaba ciencia ficción, terror, humor, una abierta exploración de la sexualidad y que era protagonizada por un entonces desconocido Curry.

El éxito fue tal que pasó a escenarios más grandes y posteriormente llegó a Broadway.

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Curry no tuvo que convencer a nadie para repetir papel cuando llegó la adaptación cinematográfica, pues él le había creado al excéntrico Frank-N-Furter.

"No es ni una bendición ni una maldición. Tuve suerte de conseguirlo”, dijo a LA Magazine, cuando le preguntaron qué pensaba sobre su personaje.

La película contó además con Susan Sarandon, Barry Bostwick y Meat Loaf.

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Pero Furter era todo lo opuesto al protagonista masculino que Hollywood había acostumbrado mostrar. Era un científico extraterrestre, abiertamente bisexual, se describía él mismo como un "dulce travesti" y tenía un comportamiento desafiaban las normas de género de la época, por lo que el público no respondió como se esperaba.

Aunque tuvo una buena recepción en Los Ángeles, en otros mercados prácticamente se desplomó y 20th Century Fox terminó retirándola de circulación. Además de que la censura también la atacó.

En Sudáfrica, por ejemplo, la película fue prohibida durante el régimen del apartheid. En México se retrasó su estreno hasta 1979; mientras que en Argentina estuvo prohibida hasta finales de los 80.

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Lejos de desaparecer, la historia encontró una segunda oportunidad en las funciones de medianoche... y fue entonces que el fenómeno inició.

Los espectadores comenzaron a acudir disfrazados de los personajes y bailar las canciones, convirtiendo cada proyección en una experiencia colectiva y un espacio seguro para personas de la comunidad LGBT+ y todos aquellos que buscaban ser libres.

"Ayudó a muchas personas a descubrir quiénes eran realmente", dijo Curry a la prensa internacional.

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Lo que resulta casi increíble es que la cinta que provocó rechazó, al principio, pasó a ser un tesoro del séptimo arte. En 2005, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incorporó al National Film Registry, que selecciona obras consideradas cultural, histórica o estéticamente significativas para su preservación.

La cinta tampoco dejó de proyectarse. De hecho, la American Film Institute la ha calificado como la película con la exhibición más prolongada de la historia, pues sigue apareciendo en funciones especiales alrededor del mundo; incluso, cinco décadas después de su estreno.

Para Tim Curry, Frank-N-Furter fue el principio de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los actores más queridos. A este personaje le siguieron El señor de las tinieblas en "Legend", Wadsworth en Clue, el cardenal Richeliu en "Los tres mosqueteros", el desconfiado Hector de "Home Alone" y, por supuesto, Pennywise, la razón de las pesadillas de muchos, en "It".

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¿De qué trata The Rocky Horror Picture Show?

La historia sigue a Brad y Janet, una pareja que acaba de comprometerse y aparentemente convencional. Después de sufrir una avería en carretera durante una noche de tormenta, terminan en el castillo del doctor Frank-N-Furter.

Allí conocen a un grupo de personajes extravagantes y viven una noche de caos, liberación sexual y excesos que transformará por completo sus vidas, todo mientras el extravagante científico les presenta a Rocky, su perfecta y musculosa creación humana.

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