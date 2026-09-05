Este viernes, 4 de septiembre, FC Juárez y Pachuca se enfrentarán en la Jornada 7 del Apertura 2026. Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.

FC Juárez vs Pachuca | Lo que necesitas saber del partido

Universal Deportes 06:28 PM ¿Cómo llegarán FC Juárez y Pachuca a la Jornada 7 del Apertura 2026? Mientras que FC Juárez se encuentra en el sótano de la tabla general con cero puntos, Pachuca ocupa el decimoquinto puesto con cinco unidades.

Universal Deportes 06:26 PM ¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido? FC Juárez vs Pachuca | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX, FOX One y Azteca 7.

FC Juárez vs Pachuca | Minuto a minuto del partido