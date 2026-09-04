Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se ha generado un intenso debate alrededor de algunas de sus decisiones y alianzas. Una de las relaciones que más controversia ha causado fue su cercanía con Elon Musk, CEO de Tesla.

Durante este periodo ocurrieron distintos episodios alrededor de la compañía. Uno de ellos fue la explosión de un Tesla Cybertruck frente al Trump International Hotel de Las Vegas, mientras que posteriormente se registraron protestas y actos de vandalismo contra instalaciones y vehículos de Tesla. Incluso surgió el movimiento denominado “Tesla Takedown”, con manifestaciones en contra de Musk y de su participación en el gobierno estadounidense.

El Cybercab -presentado como un robotaxi autónomo sin volante ni pedales- fue revelado en 2024. Foto: X / Vía @elonmusk

Tesla Cybercab ya comienza a transportar pasajeros

Tesla comenzó a ofrecer viajes con su nuevo auto llamado Cybercab en Austin, Texas, un vehículo eléctrico desarrollado específicamente para formar parte de su servicio de robotaxis.

A diferencia de un Model 3 o Model Y equipado con sistemas de asistencia a la conducción, aquí hablamos de un vehículo diseñado desde un inicio alrededor de la autonomía. Es por eso que, no tiene volante, pedales ni espejos retrovisores convencionales y su cabina únicamente cuenta con espacio para 2 pasajeros.

El Cybercab pesa alrededor de 1,412 kg, utiliza una batería de iones de litio, como las de un eléctrico moderno hoy en día, cuenta con un motor eléctrico de aproximadamente 219 hp y tiene tracción delantera.

Tesla comenzó a producir el Cybercab durante 2026 y en julio inició viajes para empleados dentro de las instalaciones de Gigafactory Texas como parte de las pruebas previas a su incorporación a la flotilla de Robotaxi.

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Tesla lleva desde 2025 probando sus robotaxis

Aunque el Cybercab es nuevo en las calles, el servicio de robotaxis de Tesla no comenzó con este vehículo.

La compañía inició su servicio en Austin en junio de 2025, inicialmente utilizando vehículos de producción como el Model Y. Desde entonces ha ampliado gradualmente sus operaciones y durante julio de 2026 reportó viajes sin supervisión en ciudades de Florida como Miami, Orlando y Tampa.

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Y claro que tenían que dar un salto con el Cybercab, pues ya no se trata de adaptar un automóvil convencional para realizar estos viajes, sino de utilizar un vehículo desarrollado específicamente para este propósito.

En Texas, Tesla tenía registrados a principios de septiembre 420 vehículos autónomos, de los cuales 45 eran Cybercab.

AP Photo/Matt Rourke:Matt Rourke

El Cybercab ya está bajo investigación en Estados Unidos

Aquí aparece uno de los puntos más importantes de este despliegue. Prácticamente al mismo tiempo que Tesla comenzó a poner los Cybercab en circulación, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) abrió una investigación para revisar cómo fueron certificados estos vehículos.

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El problema el Cybercab no tiene volante, pedal de freno ni espejos, mientras que varias normas federales de seguridad fueron desarrolladas pensando en vehículos que cuentan con estos elementos.

La investigación contempla la certificación de hasta 1,000 Cybercab y busca determinar si Tesla cumplió correctamente con los Federal Motor Vehicle Safety Standards. De acuerdo con Reuters, Tesla no solicitó una exención limitada para operar vehículos que no cumplieran con determinados requisitos tradicionales.

Por ahora, esto no significa que el Cybercab haya sido prohibido. La NHTSA está evaluando el proceso utilizado por Tesla para determinar qué normas aplican a un vehículo que, desde su concepción, prescinde de controles para un conductor humano.

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El verdadero reto del Cybercab apenas comienza

Tesla lleva años hablando de conducción autónoma, pero el Cybercab representa un cambio importante porque lleva esa idea a un vehículo producido específicamente para operar sin conductor.

Ahora con el despliegue de unidades en Austin, Tesla tendrá que demostrar que su sistema puede funcionar de manera segura en condiciones reales y, al mismo tiempo, superar las barreras regulatorias necesarias para expandir el servicio a otras ciudades.

Incluso la propia compañía reconoce que la disponibilidad de sus funciones autónomas depende de las aprobaciones regulatorias de cada mercado. En México, por ejemplo, Tesla continúa ofreciendo Full Self-Driving (Supervisado), lo que significa que el conductor debe permanecer atento y mantener la responsabilidad sobre el vehículo, siendo el único vehículo con en el mercado mexicano que puede hacerlo.

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Por ahora, los primeros Cybercab ya están comenzando a circular en Estados Unidos. El siguiente paso será saber hasta dónde puede crecer una flotilla de taxis que, literalmente, ya no necesita un asiento para el conductor.

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