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La hispano argentina Georgina Rodríguez ha sido una de las invitadas este viernes a la exclusiva alfombra roja de Venecia, junto con otras muchas celebridades del mundo de la moda que desfilaron a los pies del Palacio del Cine.
La esposa del futbolista Cristiano Ronaldo, invitada como parte de una delegación de Chanel con otras celebridades como Marion Cotillard, hizo acto de presencia en el Lido veneciano con el pelo suelto y un traje oscuro con chaqueta y falta tubo hasta los pies.
La influencer española había sido fotografiada la víspera en la Ciudad de los Canales a bordo de un taxi acuático con un look en marrón chocolate y blanco, con pantalones de tiro alto y camisa satinada y abierta, que dejaba al descubierto el sujetador.
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La Mostra ha desplegado en esta tercera jornada de competición su alfombra roja para el estreno por todo lo alto de una de las cintas que compiten por su León de Oro: "Mr. Nelson, Did You Kill People?" con la que el japonés Shinya Tsukamoto.
Una proyección que se rindió al mundo de la moda, con el desfile de numerosas modelos e 'influencer' por el Palacio del Cine.
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