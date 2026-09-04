Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el cupo extraordinario de 300 mil toneladas métricas de carne vacuna importada para rebajar los precios en el país norteamericano proceden de Argentina y Brasil.

Hasta ahora el gobierno estadounidense no había identificado qué países suministrarían, sin el pago de aranceles, el volumen adicional de carne que está pensada para ser mezclada con carne estadounidense para preparar hamburguesas, en una ventana de 90 días.

"Está viniendo de Argentina y está viniendo de Brasil", respondió Trump al ser preguntado por periodistas en la Casa Blanca en un acto en el que firmó una orden ejecutiva que permitirá a los dueños de los ranchos realizar también operaciones para procesar carne; un claro guiño al sector agrícola descontento con la importación, libre de impuestos aduaneros, de carne extranjera.

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La medida extraordinaria, incluida en una proclamación presidencial que Trump firmó el pasado 26 de agosto, permite la importación, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre, de 300 mil toneladas métricas de recortes magros frescos o congelados, y, según el propio mandatario, rebajará los precios de la carne molida un 25 %.

El Departamento de Agricultura explicó que esta importación temporal busca compensar el cierre de fronteras para el ganado vivo mexicano, que aún se mantiene de manera parcial, debido a la plaga de gusano barrenador.

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