México es un mercado con una larga tradición en la industria del calzado y, al mismo tiempo, un terreno competido para las marcas internacionales que buscan conquistar al consumidor. En este escenario, la firma danesa Ecco llega al país con una primera tienda física que, además de vender zapatos, busca convertir la compra en una experiencia que combina diseño y comodidad.

Fundada en 1963 por Birte y Karl Toosbuy en la pequeña ciudad de Bredebro, ubicada al sur de Dinamarca, la marca “diseñada para caminar” se ha convertido en parte de la vida diaria de los daneses, enfocando sus productos al día a día, el deporte y los eventos casuales. Además, la firma creció en estos años y opera cerca de 2,800 tiendas en 101 países.

A esta red se suman más de 14 mil puntos de venta a través de tiendas multimarca, shop-in-shops y otros canales. Ahora, la firma pone un pie de manera directa en México con un espacio en el Centro Comercial Santa Fe y la apertura de su tienda en línea, que ya se encuentra disponible en el país.

Además de conocer el calzado, sus modelos y tecnologías, De Última estuvo presente en la inauguración, que reunió al equipo regional de marketing de Ecco —encabezado por Ana Rojas—, a Rogelio Medina, gerente general de Ecco Latin America, y, como invitada especial, a la embajadora de Dinamarca, Vanessa Vega Sáenz, quien acaba de llegar al país desde Europa. Con ellos hablamos de lo que Ecco representa para cada uno y de su importante paso dentro del negocio del calzado mexicano.

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“Una marca que usamos desde muy pequeños”: Vega Sáenz

Durante el recorrido de la tienda, vimos las diferentes colecciones que ofrece la firma. Unas enfocadas al running, otras que van a un estilo de vida más casual, otras que son pensadas para el alpinismo; pero todas con la misma finalidad: dar un calzado lleno de comodidad a sus clientes.

Sobre esto, la embajadora de Dinamarca en México, Vanessa Vega Sáenz, dijo a De Última que, aunque está recién llegada al país, Dinamarca y la CDMX comparten ese gusto por las caminatas, mismo para el que se preparó con un par nuevo de la firma danesa.

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“Yo estoy recién llegando aquí a México como embajadora designada y, antes de venirme a México, compré un par de zapatos Ecco para poder caminar por los paisajes cercanos de la Ciudad de México, las montañas y zonas turísticas”, comentó en exclusiva para este medio.

Además, Vega Sáenz resaltó el peso cultural que Ecco tiene en Dinamarca, señalando que es una marca demasiado arraigada en la vida cotidiana de los daneses:

“Ecco existe desde 1963, así que para la mayoría de la población danesa es una marca muy conocida y que utilizamos los daneses desde que podemos caminar hasta que ya somos muy viejos”, explicó.

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Dentro de los diseños de Ecco destaca el uso de la piel y la combinación de texturas que dan como resultado final un calzado atemporal y que es demasiado útil para días donde lo que importa es la comodidad sin perder el estilo. Además, los accesorios que la tienda ofrece conservan el diseño práctico y sutil que ha caracterizado el estilo danés desde hace décadas.

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“Walk Your Walk”: más que una filosofía, un acercamiento a Ecco

Retomando la cita de la embajadora Vanessa Vega Sáenz, donde nos explica que la marca danesa es usada desde que los daneses dan sus primeros pasos, Ecco se alinea con “Walk Your Walk”, un estatuto casi mantra que invita a los consumidores a recorrer su propio camino y no depender de una tendencia, sino apostar por un estilo propio que marque la diferencia.

Sobre esta filosofía de marca, De Última habló con Ana Rojas, regional marketing manager de Ecco, y nos explicó que en México esto se traduce en la manera tan personal y expresiva en que los consumidores viven su identidad, su estilo y su ciudad.

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“La campaña parte de una realidad local: Ciudad de México es dinámica, diversa y culturalmente muy rica, y se experimenta de una manera distinta cuando la recorremos a pie. Por eso, queremos crear nuevas razones para caminarla, descubrirla y conectar con las personas y los espacios que forman parte de nuestra vida cotidiana”, señala.

Y añade: “Mostraremos que caminar no es solamente trasladarse de un lugar a otro; también puede ser una forma de estar más presentes, disfrutar la ciudad y vivir a nuestra manera”.

Entre las propuestas que “Walk Your Walk” tiene para México, entran las líneas Receptor y Biom 720, creadas para favorecer el movimiento natural y acompañar distintos momentos de la vida diaria.

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Bajo este esquema de la marca, Rojas explicó que la moda y la comodidad con la que opera Ecco siempre van de la mano:

“No vemos la funcionalidad y la moda como fuerzas opuestas. En Ecco, la funcionalidad influye directamente en la forma, las proporciones, los materiales y la construcción del calzado; el diseño no se aplica al final, sino que forma parte integral de cómo el producto se mueve y se siente. No buscamos cambiar quiénes somos, sino mostrar la versatilidad de nuestros productos y dejar espacio para que cada consumidor los interprete desde su propio estilo”.

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“México, un mercado vital para Ecco en Latinoamérica”: Rogelio Medina

Ecco observa el mercado latino como algo fundamental para su expansión como marca. Entrar en México es tan solo el inicio de un plan a largo plazo que ha estructurado con el tiempo: llevar moda y comodidad sin perder el sentido tecnológico con una alianza importante dentro del mercado nacional.

En entrevista con De Última, Rogelio Medina, gerente general de Ecco Latin America, comentó que la marca avanza hacia una presencia omnicanal y más completa, la misma que Coga Retail hace posible al convertirse en su socio comercial y distribuidor autorizado.

“México ha sido un mercado importante para Ecco desde hace varios años (...) Nuestro enfoque siempre fue encontrar al socio adecuado, establecer la infraestructura necesaria y definir un modelo operativo con una visión clara de largo plazo. Hoy contamos con esa combinación de factores y con un mercado dinámico, cuyos consumidores están altamente conectados y valoran el diseño internacional, la calidad y los productos premium”.

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Con la inauguración de la tienda física, Rogelio Medina explicó que espera que el mercado mexicano se convierta en un pilar dentro de Ecco, ya que se apuesta por una escala que mezcla un espacio físico y una tienda en línea capaz de suministrar calzado en todo el país:

“México también tendrá un papel estratégico más allá de su contribución comercial. Su relevancia cultural y visibilidad pueden fortalecer el posicionamiento de Ecco en Latinoamérica, mientras que los aprendizajes generados en este mercado nos ayudarán a continuar desarrollando la marca en otros países de la región”, comentó en exclusiva para este medio.

Además, fueron muy claros en su plan de abrir hasta 10 tiendas, que de esta forma se conozca la marca y se traduzca en ventas que van a fortalecer la imagen de México dentro del ecosistema de Ecco.

Dentro de este proyecto a mediano plazo, CDMX es el eje del negocio, mientras que Guadalajara y Monterrey se perfilan como candidatas a una nueva tienda donde, desde las palabras de Medina, “lo más importante es que el consumidor no tiene que elegir entre comodidad y diseño”.

“Nuestro plan contempla el potencial de abrir hasta 10 tiendas durante los próximos cinco años. La expansión será progresiva y estará guiada por el desempeño del negocio, la respuesta del consumidor y las oportunidades que identifiquemos en cada ciudad.

“Para seleccionar las ubicaciones, evaluamos la fortaleza y relevancia del centro comercial, su afinidad con el consumidor de calzado premium y su capacidad para contribuir tanto al posicionamiento de Ecco como a un crecimiento comercial sostenible”, detalla Medina.

Una alianza que va a largo plazo: Fabián Collazo

La dupla entre Coga Retail y Ecco buscará desarrollar integralmente el mercado mexicano a través de sus puntos físicos, tiendas departamentales, e-commerce y desarrollo de marca.

Fabian Collazo, CEO de Coga Retail, comentó que la responsabilidad de desarrollo a nivel marca es muy alta, enfatizando que la convivencia de los puntos de venta —físico y e-commerce— permite que el consumidor final conozca de primera mano la marca.

“La tienda física es fundamental porque permite que el consumidor conozca el producto, se lo pruebe y entienda realmente la diferencia en comodidad, materiales y construcción. El e-commerce aportará conveniencia, disponibilidad y nos permite llegar a consumidores en todo México. Las tiendas departamentales son fundamentales para generar alcance, visibilidad y acercarnos a una base de clientes mucho más amplia.

“La estrategia es omnicanal. Queremos que el consumidor pueda descubrir Ecco en una tienda departamental, conocer mejor la marca en una tienda propia y, posteriormente, comprar en línea, o hacerlo en cualquier otro orden. Lo importante no es qué canal realiza la venta, sino que todos contribuyan a construir Ecco en México y a generar una relación de largo plazo con el consumidor”, desarrolló Collazo.

Collazo también explicó a De Última que vender Ecco implica un reto a nivel nacional:

“Vemos a un consumidor mexicano cada vez más sofisticado, que no solamente busca diseño o una marca reconocida, sino que está dispuesto a invertir en calidad (...) Vender una marca premium también implica un reto distinto. No se trata únicamente de poner el producto en el punto de venta; tenemos que construir conocimiento de marca, explicar sus diferenciadores y cuidar muchísimo la experiencia del consumidor. Nuestra apuesta es desarrollar Ecco en México con una visión de largo plazo”.

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Ecco, un puente entre México y Dinamarca

La apertura de Ecco no se centra solamente en la llegada de una marca al mercado o al armario mexicano, sino que esta relación entre moda y consumidor ocurre en la antesala de la celebración por los 200 años de relaciones bilaterales entre México y Dinamarca.

Ecco no solo llega a un país con amplio conocimiento del calzado y de sus distintas formas de entender la comodidad y la moda, sino que también se convierte en un puente entre dos naciones que, aunque en el mapa se ven lejanas, encuentran en el diseño y la moda un punto de conexión.

En entrevista con De Última, la embajadora de Dinamarca en México, Vanessa Vega Sáenz, celebró la apertura de la tienda en Santa Fe y destacó el papel que tienen el diseño y la moda en la imagen internacional de su país.

De Última: Ahora que Ecco busca crecer en México, ¿qué tan importante es para la imagen de Dinamarca que sus marcas de moda y diseño tengan una presencia más visible en el país?

Vanessa Vega S.: El diseño y la moda tienen un papel especialmente importante en la imagen de Dinamarca a nivel internacional. El diseño danés es reconocido por combinar funcionalidad, calidad, innovación, sostenibilidad y una estética muy característica, y forma parte de la identidad que Dinamarca ha construido globalmente.

México es un mercado importante y dinámico, y nos da mucho gusto ver que empresas danesas encuentran aquí oportunidades para ofrecer sus soluciones al consumidor mexicano, para crecer y fortalecer relaciones. En 2027 celebraremos 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Dinamarca: 200 años de construir puentes entre nuestros países.

Cada nueva tienda, inversión o proyecto danés en México contribuye a fortalecer esos vínculos, y la apertura de la primera tienda de Ecco en México es un muy buen ejemplo de ello.

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