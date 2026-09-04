Artista Premios Juventud femenina

Aitana

Ana Mena

Anitta

Elena Rose

Kany García

[Publicidad]

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

[Publicidad]

GANADORA: Shakira

Young Miko

Artista Premios Juventud masculino

[Publicidad]

GANADOR: Bad Bunny

Carín León

Danny Ocean

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Farruko

Maluma

Myke Towers

[Publicidad]

Quevedo

Rauw Alejandro

Romeo Santos

[Publicidad]

Xavi

Grupo o dúo favorito del año

Dnd I Do Not Disturb

Gente De Zona

Jowell Y Randy

La Oreja De Van Gogh

Maná

Mau Y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

GANADORES: Santos Bravos

La nueva generación femenina

Amaia

Angela Leiva

Annasofia

GANADORA: Aria Vega

Emjay

Isadora

Judeline

Mafalda Cardenal

Mar Solís

Nic

La nueva generación masculina

Bebeshito

Clarent

Damn Goldo

Dfzm

Dia

Juan Duque

Kris R.

Maisak

GANADORES: Santos Bravos

Sebas Barcenas

La nueva generación música mexicana

Armenta

Chuyin

Edgardo Nuñez

Kakalo

Kane Rodriguez

La Nueva Ola De La Cumbia

Low Clika

Mariangela

GANADOR: Omar Camacho

Tombochio

Mi track favorito

“Carita Linda” – Rauw Alejandro

“Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís

“Corazón” – Danny Ocean

“La Perla” – Rosalía & Yahritza Y Su Esencia

GANADORES: “Me Está Doliendo” – Carín León & Alejandro Fernández

Álbum del año

“¿Dónde Es El After?” – Rawayana

“Babylon Club” – Danny Ocean

“Better Late Than Never” – Romeo Santos & Prince Royce

“Equilibrivm” – Anitta

“Lamento En Baile” – Daddy Yankee

“LUX” – Rosalía

“Palabra De To’s (Seca)” – Carín León

“Sinfónico (En Vivo)” – Yandel

“Stendhal” – Ozuna & Beéle

GANADORA: “Tropicoqueta” – Karol G

Mejor Euro-song

“Com Você” – Judeline & Amaia

“Da Me” – Bad Gyal

“La Graciosa” – Quevedo & Elvis Crespo

“Lárgate” – Ana Mena

“Moja1ta” – Lola Indigo

“No Me Tires Flores” – Alejandro Sanz & Rels B

“Oh Si Pudiera” – Manuel Carrasco

“Si Juegas Conmigo (Asa25)” – Juan Magán & Abraham Mateo

GANADORA: “Superestrella” – Aitana

“Todos Estamos Bailando La Misma Canción” – La Oreja De Van Gogh

Girl power

“Amiga Mía” – Karol G & Greeicy

“Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)” – Yuridia & Majo Aguilar

“Choka Choka” – Anitta & Shakira

GANADORAS: “Fifty Fifty” – Kenia Os & Lola Indigo

“Gabriela (Young Miko Remix)” – Katseye & Young Miko

“Huir” – Kany García & Lia Kali

“La Rumba Del Perdón” – Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz

“Muñeca” – Bad Gyal & De La Rose

“Muxaxa” – Tokischa & La Mas Doll

“Te Apuesto” – Ha*Ash & María José

Colaboración OMG

GANADORES: “Dai Dai” – Shakira & Burna Boy

“Birthday Behavior” – Bia & Young Miko

“Damn I Love Miami” – Pitbull & Lil Jon

“East La” – Will.I.Am & Taboo

“Estrellitas Y Duendes feat. Sting” – Juan Luis Guerra 4.40 & Sting

“Oye Mi Amor (Feat. Fher De Maná) [Live From Mexico]” – Dua Lipa, Maná & Fher De Maná

“Thootie” – Ice Spice & Tokischa

“We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil” – Bon Jovi & Carín León

La mezcla perfecta

“A Medio Vivir” – Ricky Martin & Carín León

“Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

“La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi

“La Del Proceso” – Grupo Frontera & Manuel Turizo

GANADORES: “No Quiero Hablar” – Ángela Aguilar & Marc Anthony

“Una Noche Contigo” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho & Juanes

Mejor dance track

“Algo Tú” – Shakira & Beéle

“Bai-Lala” – Abraham Mateo

“Dando Vueltas” – Rauw Alejandro

“Esa Diva” – Melody

“Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix” – Dennis, Luísa Sonza & Emilia

“No Bailes Sola (Nsm25)” – Juan Magán & Lucho Rk

“Polaroid” – Eladio Carrión

“Secreto (Remix)” – Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa

“Sorry Papi” – Topic & Becky G

GANADORES: “Yapaque” – Farruko, Greeicy & Steve Aoki

Afrobeat latino del año

“Bendito” – Rawayana

“Botecito” – Juan Duque & Hamilton

“Chévere (Premium_remix)” – Aria Vega & Ryan Castro

GANADORES: “Enemigos” – Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums

“La Villa” – Ryan Castro, Kapo & Gangsta

Mejor tema en cumbia

“Celosa” – Ke Personajes & J Balvin

GANADORA: “Con Otra” – Cazzu

“Cuando Una Mujer” – Mariangela

“Cumbiando” – La Nueva Ola De La Cumbia & La Coreañera

“Prieta De Mi Vida” – Los Mirlos & Guaynaa

“Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalia

Productor del año

Andy Clay

GANADOR: Bizarrap

Casta

Edgar Barrera

Fux Beat

La Paciencia

Mag

Nico Cotton

Ovy On The Drums

Sky Rompiendo

Mejor tour

Bailemos Otra Vez Tour – Chayanne

Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro

De Sonora, Para El Mundo – Carín León

GANADOR: Debí Tirar Más Fotos World Tour – Bad Bunny

Dinastía Tour – Peso Pluma

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira

Latinaje Tour – Cazzu

Lux Tour – Rosalía

Mejor Tarde Que Nunca Tour – Romeo Santos & Prince Royce

Vivir Sin Aire Tour – Maná

Categoría Urbana

Mejor urban track

“Al Golpito” – Quevedo & Nueva Línea

“Alambre Púa” – Bad Bunny

“Amista” – Blessd & Ovy On The Drums

“Aplicándola” – Farruko

“Buenos Términos” – Rauw Alejandro

GANADORES: “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee

“Lleva Al Sol” – Rels B

“Polaroid” – Eladio Carrión

“Se Lo Juro Mor” – Feid

“Una Aventura” – Ozuna

Mejor mezcla urbana

“5 Estrellas” – W Sound 23 – W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums

“Ay Dale” – Farruko & Eddy Lover

“Cholo 2” – Victor Mendivil & Eladio Carrión

“Forni” – Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro

“Incorregible” – Jory Boy & Chencho Corleone

“Me Voy A La Chingada” – Yandel & Xavi

“Portate Bonito” – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums

“Ta’ Bien” – Nicky Jam & Beéle

GANADORES: “Tonto” – J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake

“Un Polvito +” – Maluma & Maisak

Mejor canción urbano rhythmic

“Apaga La Luz” – Røz & Peso Pluma

“Buenos Días” – Eladio Carrión

“No Tiene Sentido” – Beéle

“Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros

“Pongo” – Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid

“Si Estás Con Alguien” – Omar Courtz

“Si Te Vas” – J Balvin & Jay Wheeler

“Tengo Celos” – Myke Towers

GANADORES: “Verano Rosa” – Karol G & Feid

“Zaza” – Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo

Mejor canción urbano trap

“Bienvenida” – Clarent

“Breezy” – Kidd Keo & Neutro Shorty

“Buti Call” – Kendo Kaponi & Omar Courtz

“Chica Atractiva” – Floyymenor & Lewis Somes

“Gout” – La Pantera

GANADORES: “Qué Sensación (Remix)” – Jezzy & Arcángel

“Ricky Boby” – Eladio Carrión

“Topshelf” – Kris R. & Myke Towers

“Yeh!” – J Noa

“Yogurcito Remix” – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Mejor canción dembow

“Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow

“Hace Calor” – Maria Becerra, El Alfa & Xross

“Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy

“Miami” – Tokischa

“Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)” – Lomiiel

“Pelo” – Dj Pereira & Blue Diamond

GANADORES: “Saca Punta” – Arlene Mc, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll

“Un Gatito Me Llamó” – Karol G

Mejor álbum urbano

“Afrolova 25’” – Rels B

“Corsa” – Eladio Carrión

GANADORA: “Do Not Disturb” – Young Miko

“El Baifo” – Quevedo

“El Sobreviviente WWW” – Wisin

“Hopi Sendé” – Ryan Castro

“Island Boyz” – Myke Towers

“La 8va Maravilla” – Arcángel

“Manda La Plena Moh” – Farruko

“Stendhal” – Ozuna & Beéle

Categoría Pop

Mejor canción pop/urbano

“Babylon” – Venesti & Nicky Jam

GANADOR: “Bronceador” – Maluma

“Canción Para Regresar” – Sebastián Yatra, Lucho Rk, Belinda & Gente De Zona

“Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles

“Menos El Cora” – Ryan Castro & Manuel Turizo

“Paris” – Boza & Sech

Mejor canción pop/rhythmic

“Cambiaré” – Luis Fonsi & Feid

“Chamita” – Mari La Carajita

“Inglés En Miami” – Rawayana & Manuel Turizo

“Las Guapas” – Alejandro Sanz

“Pinterest (Spanish)” – Anitta

“Tututu” – Elena Rose & Alleh

GANADORES: “Yo Y Tú” – Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle

Mejor canción pop

“Bebiendo Lágrimas” – Mar Solís

GANADORES: “Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira

“La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi

“La Pelirroja” – Sebastián Yatra

“Mal Escrito” – Carlos Rivera & Malú

“Mi Historia Entre Tus Dedos” – Matteo Bocelli & Gianluca Grignani

“Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner

“Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel

“Tierra Mía” – Kany García

“Un Abrazo” – Gloria Trevi

Mejor canción pop rock

“¿Es En Serio?” – Ela Taubert

“Muérdeme” – Juanes & Bomba Estéreo

GANADORES: “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler

“Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León

“Vuelve” – Black Guayaba

Mejor canción pop – nueva generación

“Com Você” – Judeline & Amaia

“Hecho Para Ti” – Latin Mafia & Omar Apollo

GANADOR: “Morfina” – Humbe

“Nunca Me Lo Esperé” – Piso 21 & Lasso

“Tus Iniciales” – Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma

Mejor canción pop balada

“+ Te Vale” – Yami Safdie & Emilia

“Aquí En La Arena” – Reik & Leo Rizzi

“Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro

“Huir” – Kany García & Lia Kali

“KMO” – Pablo Alborán

GANADORES: “Sin Despedida” – Carlos Rivera & Alejandro Fernández

Mejor álbum pop

“¿Qué Significa El Amor?” – Carlos Rivera

“¿Y Ahora Qué +?” – Alejandro Sanz

“Apambichao” – Manuel Turizo

“Bendito Verano” – Elena Rose

GANADORA: “Cuarto Azul” – Aitana

“Juanesteban” – Juanes

“KMO” – Pablo Alborán

“La Llave” – Mau Y Ricky

“Puerta Abierta” – Kany García

“TQ+” – Reik

Categoría Música Mexicana

Mejor colaboración música mexicana

“Donde Estés, Donde Estoy” – Carlos Rivera & Marisela

“Los Laureles” – Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina

GANADORES: “Modo Difícil” – Grupo Firme & Grupo Frontera

“No Voy A Cambiar” – Codiciado & Xavi

“Te Quiero, Te Amo” – Pesado & Alfredo Olivas

Mejor fusión música mexicana

“Déjame Dormir” – Codiciado & Carín León

“Demencia” – Junior H & Gael Valenzuela

“Dopamina” – Peso Pluma & Tito Double P

“Marlboro Rojo” – Fuerza Regida

“Mejores Jordans 2” – Victor Mendivil & Oscar Maydon

GANADORES: “No Capea” – Xavi & Grupo Frontera

“Ojitos Mentirosos” – Chino Pacas

“Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros

“Pues Qué Le Hago?” – Chuyin

“Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez

Mejor canción mariachi música mexicana

“Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar

“China De Los Ojos Negros” – Ángela Aguilar

“Cuento De Nunca Acabar” – Carlos Rivera & Ana Bárbara

“¿Quien No Ha Llorado Por Amor?” – Alex Fernández

GANADORA: “Retumbando En El Cora” – Camila Fernández

“Tú Y Las Nubes” – Pepe Aguilar & Alfredo Olivas

“Un Vals” – Christian Nodal

Mejor canción banda música mexicana

“Al Chile No Sé” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Gerardo Coronel

“Aunque Tiren Hate” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

“De Esta Me Levanto” – Banda Los Recoditos

“Directo Al Corazón” – Luis Angel “El Flaco”

“No Me Aprovechaste” – Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

“Seguro Le Dolió” – Banda Ms De Sergio Lizárraga & Fuerza Regida

GANADORES: “El Rey” – Vicente Fernández & Alejandro Fernández

Mejor canción norteña música mexicana

“Eres” – Joss Favela & Alfredo Olivas

“Lejos Estamos Mejor” – Eden Muñoz

GANADOR: “Me Enamoré Solo” – Calibre 50

“Selfie” – La Fiera De Ojinaga

“Supercargada” – Los Dos De Tamaulipas

“Ya Me Vale Madre” – El Fantasma

Mejor álbum música mexicana

“¿Quién + Como Yo?” – Christian Nodal

“111xpantia (Deluxe)” – Fuerza Regida

“Arriba La Compañia” – Los Dos De Tamaulipas

“Dinastía” – Peso Pluma & Tito Double P

“El Mundo Es Del Que Se Anima” – Calibre 50

“Lo Que Me Falta Por Llorar” – Grupo Frontera

“La Fernández” – Camila Fernández

“Nadie Se Va Como Llegó” – Ángela Aguilar

GANADOR: “Palabra De To’s (Seca)” – Carín León

“Silencio Habla” – Oscar Ortiz

Categoría Tropical

Tropical hit

“1+1” – Maluma & Kany García

“Como En El Idilio” – Marc Anthony & Nathy Peluso

“Cómo Se Compara” – Luis Figueroa

GANADORES: “Dardos” – Romeo Santos & Prince Royce

“El Pacto” – Silvestre Dangond & Manuel Turizo

“Hello, What’s Up” – Christian Alicea

“La Graciosa” – Quevedo & Elvis Crespo

“La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)” – Carlos Vives & Grupo Niche

“No Te Borro” – Fariana

“Tú Tienes Algo” – Indy Fontaine & Charlie Cruz

Tropical mix

“A Celia” – Lena Burke Ft. La India, Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña & Víctor Manuelle

“Amor Bonito” – Kany García & Juan Luis Guerra 4.40

“Apambichao” – Manuel Turizo & Maluma

“Fabricando Fantasías” – Sergio George & Carlos Vives

“Hasta El Sol De Hoy” – Guaynaa & Farruko

GANADORES: “Lokita Por Mí” – Romeo Santos & Prince Royce

“Malportada” – Nathy Peluso & Rawayana

“Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy

“Que Me Quiera Má” – Marc Anthony & Wisin

“Una Vaina Bien” – Silvestre Dangond & Sebastián Yatra

Mejor álbum tropical

GANADORES: “Better Late Than Never” – Romeo Santos & Prince Royce

“El Último Baile” – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

“El Último Disco Vol.1” – Carlos Vives

“Gris” – Luis Figueroa

“La Covertura” – Guaynaa

“Música Para Bailar” – Fariana

“Poeta Herío” – Elvis Crespo

“Radio Venezuela” – Chino Y Nacho, Chyno Miranda & Nacho

“Soy” – Daniela Darcourt

“Swingkete Vol.1 – Maratón” – Christian Alicea

Categoría TV y Streaming

Mi actor favorito

Andrés Palacios – “Mi Verdad Oculta”

Diego Klein – “Guardián De Mi Vida”

Emmanuel Palomares – “Los Hilos Del Pasado”

GANADOR: Gabriel Soto – “Monteverde”

Marcus Ornellas – “Doménica Montero”

Mi actriz favorita

GANADORA: Angelique Boyer – “Doménica Montero”

Oka Giner – “Tan Cerca De Ti, Nace El Amor”

Silvia Navarro – “Guardián De Mi Vida”

Susana González – “Mi Verdad Oculta”

Yadhira Carrillo – “Los Hilos Del Pasado”

Me enamoran

África Zavala y Gabriel Soto – “Monteverde”

GANADORES: Angelique Boyer y Marcus Ornellas – “Doménica Montero”

Ela Velden y Sebastián Rulli – “Mi Rival”

Oka Giner y David Zepeda – “Tan Cerca De Ti, Nace El Amor”

Silvia Navarro y Daniel Arenas – “Guardián De Mi Vida”

Susana González y David Chocarro – “Mi Verdad Oculta”

Categoría Digital y Social

Creator del año

Diego Rodriguez

Ibai Llanos

Rocío López

GANADORA: Stefanny Loaiza

Tefi Valenzuela

Mejor LOL

Andrea Farga

Héctor De La Garza

GANADORA: Jenny Solares

Nachter

Tío Néstor

Podcast del año

El Chal Con Pao Sasso

La Cotorrisa

GANADOR: Pinky Promise

Roca Project

Yo Pude, Tú Puedes

#Gettingreadywith

Alejandra Capetillo

Lailany Sota

Ludmilla

Sol Vargas

GANADORA: Valeria Villalobo

POV futbolero

Futbol Al Chile

Ivansfull

Joel Ubieto

GANADORA: Mercedes Roa

Pablo Zolezzi

#Modoavión

Alejandra Travels

GANADOR: Araya Vlogs

Hola Soy Natasha

Plex

Roberta Con Maleta

Couple goals

GANADORES: Aitana y Plex

Calle y Poché

Fernanda Giménez y Sebastien Andrade

Lola Lolita y Alonso López

Polo Morin y Bernardo Abascal

Creator de España

Elena Gortari

Jordi Rodríguez Moreno

GANADORA: Lola Lolita

Nil Ojeda

Tatiana Kae

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