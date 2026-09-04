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Artista Premios Juventud femenina
Aitana
Ana Mena
Anitta
Elena Rose
Kany García
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Karol G
Natti Natasha
Rosalía
[Publicidad]
GANADORA: Shakira
Young Miko
Artista Premios Juventud masculino
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GANADOR: Bad Bunny
Carín León
Danny Ocean
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Farruko
Maluma
Myke Towers
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Quevedo
Rauw Alejandro
Romeo Santos
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Xavi
Grupo o dúo favorito del año
Dnd I Do Not Disturb
Gente De Zona
Jowell Y Randy
La Oreja De Van Gogh
Maná
Mau Y Ricky
Morat
Rawayana
Reik
GANADORES: Santos Bravos
La nueva generación femenina
Amaia
Angela Leiva
Annasofia
GANADORA: Aria Vega
Emjay
Isadora
Judeline
Mafalda Cardenal
Mar Solís
Nic
La nueva generación masculina
Bebeshito
Clarent
Damn Goldo
Dfzm
Dia
Juan Duque
Kris R.
Maisak
GANADORES: Santos Bravos
Sebas Barcenas
La nueva generación música mexicana
Armenta
Chuyin
Edgardo Nuñez
Kakalo
Kane Rodriguez
La Nueva Ola De La Cumbia
Low Clika
Mariangela
GANADOR: Omar Camacho
Tombochio
Mi track favorito
“Carita Linda” – Rauw Alejandro
“Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís
“Corazón” – Danny Ocean
“La Perla” – Rosalía & Yahritza Y Su Esencia
GANADORES: “Me Está Doliendo” – Carín León & Alejandro Fernández
Álbum del año
“¿Dónde Es El After?” – Rawayana
“Babylon Club” – Danny Ocean
“Better Late Than Never” – Romeo Santos & Prince Royce
“Equilibrivm” – Anitta
“Lamento En Baile” – Daddy Yankee
“LUX” – Rosalía
“Palabra De To’s (Seca)” – Carín León
“Sinfónico (En Vivo)” – Yandel
“Stendhal” – Ozuna & Beéle
GANADORA: “Tropicoqueta” – Karol G
Mejor Euro-song
“Com Você” – Judeline & Amaia
“Da Me” – Bad Gyal
“La Graciosa” – Quevedo & Elvis Crespo
“Lárgate” – Ana Mena
“Moja1ta” – Lola Indigo
“No Me Tires Flores” – Alejandro Sanz & Rels B
“Oh Si Pudiera” – Manuel Carrasco
“Si Juegas Conmigo (Asa25)” – Juan Magán & Abraham Mateo
GANADORA: “Superestrella” – Aitana
“Todos Estamos Bailando La Misma Canción” – La Oreja De Van Gogh
Girl power
“Amiga Mía” – Karol G & Greeicy
“Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)” – Yuridia & Majo Aguilar
“Choka Choka” – Anitta & Shakira
GANADORAS: “Fifty Fifty” – Kenia Os & Lola Indigo
“Gabriela (Young Miko Remix)” – Katseye & Young Miko
“Huir” – Kany García & Lia Kali
“La Rumba Del Perdón” – Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz
“Muñeca” – Bad Gyal & De La Rose
“Muxaxa” – Tokischa & La Mas Doll
“Te Apuesto” – Ha*Ash & María José
Colaboración OMG
GANADORES: “Dai Dai” – Shakira & Burna Boy
“Birthday Behavior” – Bia & Young Miko
“Damn I Love Miami” – Pitbull & Lil Jon
“East La” – Will.I.Am & Taboo
“Estrellitas Y Duendes feat. Sting” – Juan Luis Guerra 4.40 & Sting
“Oye Mi Amor (Feat. Fher De Maná) [Live From Mexico]” – Dua Lipa, Maná & Fher De Maná
“Thootie” – Ice Spice & Tokischa
“We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil” – Bon Jovi & Carín León
La mezcla perfecta
“A Medio Vivir” – Ricky Martin & Carín León
“Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
“La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
“La Del Proceso” – Grupo Frontera & Manuel Turizo
GANADORES: “No Quiero Hablar” – Ángela Aguilar & Marc Anthony
“Una Noche Contigo” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho & Juanes
Mejor dance track
“Algo Tú” – Shakira & Beéle
“Bai-Lala” – Abraham Mateo
“Dando Vueltas” – Rauw Alejandro
“Esa Diva” – Melody
“Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix” – Dennis, Luísa Sonza & Emilia
“No Bailes Sola (Nsm25)” – Juan Magán & Lucho Rk
“Polaroid” – Eladio Carrión
“Secreto (Remix)” – Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa
“Sorry Papi” – Topic & Becky G
GANADORES: “Yapaque” – Farruko, Greeicy & Steve Aoki
Afrobeat latino del año
“Bendito” – Rawayana
“Botecito” – Juan Duque & Hamilton
“Chévere (Premium_remix)” – Aria Vega & Ryan Castro
GANADORES: “Enemigos” – Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums
“La Villa” – Ryan Castro, Kapo & Gangsta
Mejor tema en cumbia
“Celosa” – Ke Personajes & J Balvin
GANADORA: “Con Otra” – Cazzu
“Cuando Una Mujer” – Mariangela
“Cumbiando” – La Nueva Ola De La Cumbia & La Coreañera
“Prieta De Mi Vida” – Los Mirlos & Guaynaa
“Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalia
Productor del año
Andy Clay
GANADOR: Bizarrap
Casta
Edgar Barrera
Fux Beat
La Paciencia
Mag
Nico Cotton
Ovy On The Drums
Sky Rompiendo
Mejor tour
Bailemos Otra Vez Tour – Chayanne
Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
De Sonora, Para El Mundo – Carín León
GANADOR: Debí Tirar Más Fotos World Tour – Bad Bunny
Dinastía Tour – Peso Pluma
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
Latinaje Tour – Cazzu
Lux Tour – Rosalía
Mejor Tarde Que Nunca Tour – Romeo Santos & Prince Royce
Vivir Sin Aire Tour – Maná
Categoría Urbana
Mejor urban track
“Al Golpito” – Quevedo & Nueva Línea
“Alambre Púa” – Bad Bunny
“Amista” – Blessd & Ovy On The Drums
“Aplicándola” – Farruko
“Buenos Términos” – Rauw Alejandro
GANADORES: “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
“Lleva Al Sol” – Rels B
“Polaroid” – Eladio Carrión
“Se Lo Juro Mor” – Feid
“Una Aventura” – Ozuna
Mejor mezcla urbana
“5 Estrellas” – W Sound 23 – W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums
“Ay Dale” – Farruko & Eddy Lover
“Cholo 2” – Victor Mendivil & Eladio Carrión
“Forni” – Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro
“Incorregible” – Jory Boy & Chencho Corleone
“Me Voy A La Chingada” – Yandel & Xavi
“Portate Bonito” – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums
“Ta’ Bien” – Nicky Jam & Beéle
GANADORES: “Tonto” – J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake
“Un Polvito +” – Maluma & Maisak
Mejor canción urbano rhythmic
“Apaga La Luz” – Røz & Peso Pluma
“Buenos Días” – Eladio Carrión
“No Tiene Sentido” – Beéle
“Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros
“Pongo” – Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid
“Si Estás Con Alguien” – Omar Courtz
“Si Te Vas” – J Balvin & Jay Wheeler
“Tengo Celos” – Myke Towers
GANADORES: “Verano Rosa” – Karol G & Feid
“Zaza” – Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo
Mejor canción urbano trap
“Bienvenida” – Clarent
“Breezy” – Kidd Keo & Neutro Shorty
“Buti Call” – Kendo Kaponi & Omar Courtz
“Chica Atractiva” – Floyymenor & Lewis Somes
“Gout” – La Pantera
GANADORES: “Qué Sensación (Remix)” – Jezzy & Arcángel
“Ricky Boby” – Eladio Carrión
“Topshelf” – Kris R. & Myke Towers
“Yeh!” – J Noa
“Yogurcito Remix” – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Mejor canción dembow
“Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
“Hace Calor” – Maria Becerra, El Alfa & Xross
“Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy
“Miami” – Tokischa
“Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)” – Lomiiel
“Pelo” – Dj Pereira & Blue Diamond
GANADORES: “Saca Punta” – Arlene Mc, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll
“Un Gatito Me Llamó” – Karol G
Mejor álbum urbano
“Afrolova 25’” – Rels B
“Corsa” – Eladio Carrión
GANADORA: “Do Not Disturb” – Young Miko
“El Baifo” – Quevedo
“El Sobreviviente WWW” – Wisin
“Hopi Sendé” – Ryan Castro
“Island Boyz” – Myke Towers
“La 8va Maravilla” – Arcángel
“Manda La Plena Moh” – Farruko
“Stendhal” – Ozuna & Beéle
Categoría Pop
Mejor canción pop/urbano
“Babylon” – Venesti & Nicky Jam
GANADOR: “Bronceador” – Maluma
“Canción Para Regresar” – Sebastián Yatra, Lucho Rk, Belinda & Gente De Zona
“Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles
“Menos El Cora” – Ryan Castro & Manuel Turizo
“Paris” – Boza & Sech
Mejor canción pop/rhythmic
“Cambiaré” – Luis Fonsi & Feid
“Chamita” – Mari La Carajita
“Inglés En Miami” – Rawayana & Manuel Turizo
“Las Guapas” – Alejandro Sanz
“Pinterest (Spanish)” – Anitta
“Tututu” – Elena Rose & Alleh
GANADORES: “Yo Y Tú” – Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle
Mejor canción pop
“Bebiendo Lágrimas” – Mar Solís
GANADORES: “Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira
“La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
“La Pelirroja” – Sebastián Yatra
“Mal Escrito” – Carlos Rivera & Malú
“Mi Historia Entre Tus Dedos” – Matteo Bocelli & Gianluca Grignani
“Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
“Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel
“Tierra Mía” – Kany García
“Un Abrazo” – Gloria Trevi
Mejor canción pop rock
“¿Es En Serio?” – Ela Taubert
“Muérdeme” – Juanes & Bomba Estéreo
GANADORES: “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
“Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León
“Vuelve” – Black Guayaba
Premios Juventud: Ángela Aguilar y Christian Nodal sellan con un beso su presencia en la alfombra roja
Mejor canción pop – nueva generación
“Com Você” – Judeline & Amaia
“Hecho Para Ti” – Latin Mafia & Omar Apollo
GANADOR: “Morfina” – Humbe
“Nunca Me Lo Esperé” – Piso 21 & Lasso
“Tus Iniciales” – Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma
Mejor canción pop balada
“+ Te Vale” – Yami Safdie & Emilia
“Aquí En La Arena” – Reik & Leo Rizzi
“Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro
“Huir” – Kany García & Lia Kali
“KMO” – Pablo Alborán
GANADORES: “Sin Despedida” – Carlos Rivera & Alejandro Fernández
Mejor álbum pop
“¿Qué Significa El Amor?” – Carlos Rivera
“¿Y Ahora Qué +?” – Alejandro Sanz
“Apambichao” – Manuel Turizo
“Bendito Verano” – Elena Rose
GANADORA: “Cuarto Azul” – Aitana
“Juanesteban” – Juanes
“KMO” – Pablo Alborán
“La Llave” – Mau Y Ricky
“Puerta Abierta” – Kany García
“TQ+” – Reik
Categoría Música Mexicana
Mejor colaboración música mexicana
“Donde Estés, Donde Estoy” – Carlos Rivera & Marisela
“Los Laureles” – Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina
GANADORES: “Modo Difícil” – Grupo Firme & Grupo Frontera
“No Voy A Cambiar” – Codiciado & Xavi
“Te Quiero, Te Amo” – Pesado & Alfredo Olivas
Mejor fusión música mexicana
“Déjame Dormir” – Codiciado & Carín León
“Demencia” – Junior H & Gael Valenzuela
“Dopamina” – Peso Pluma & Tito Double P
“Marlboro Rojo” – Fuerza Regida
“Mejores Jordans 2” – Victor Mendivil & Oscar Maydon
GANADORES: “No Capea” – Xavi & Grupo Frontera
“Ojitos Mentirosos” – Chino Pacas
“Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros
“Pues Qué Le Hago?” – Chuyin
“Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez
Mejor canción mariachi música mexicana
“Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar
“China De Los Ojos Negros” – Ángela Aguilar
“Cuento De Nunca Acabar” – Carlos Rivera & Ana Bárbara
“¿Quien No Ha Llorado Por Amor?” – Alex Fernández
GANADORA: “Retumbando En El Cora” – Camila Fernández
“Tú Y Las Nubes” – Pepe Aguilar & Alfredo Olivas
“Un Vals” – Christian Nodal
Mejor canción banda música mexicana
“Al Chile No Sé” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Gerardo Coronel
“Aunque Tiren Hate” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
“De Esta Me Levanto” – Banda Los Recoditos
“Directo Al Corazón” – Luis Angel “El Flaco”
“No Me Aprovechaste” – Banda El Recodo De Cruz Lizárraga
“Seguro Le Dolió” – Banda Ms De Sergio Lizárraga & Fuerza Regida
GANADORES: “El Rey” – Vicente Fernández & Alejandro Fernández
Mejor canción norteña música mexicana
“Eres” – Joss Favela & Alfredo Olivas
“Lejos Estamos Mejor” – Eden Muñoz
GANADOR: “Me Enamoré Solo” – Calibre 50
“Selfie” – La Fiera De Ojinaga
“Supercargada” – Los Dos De Tamaulipas
“Ya Me Vale Madre” – El Fantasma
Mejor álbum música mexicana
“¿Quién + Como Yo?” – Christian Nodal
“111xpantia (Deluxe)” – Fuerza Regida
“Arriba La Compañia” – Los Dos De Tamaulipas
“Dinastía” – Peso Pluma & Tito Double P
“El Mundo Es Del Que Se Anima” – Calibre 50
“Lo Que Me Falta Por Llorar” – Grupo Frontera
“La Fernández” – Camila Fernández
“Nadie Se Va Como Llegó” – Ángela Aguilar
GANADOR: “Palabra De To’s (Seca)” – Carín León
“Silencio Habla” – Oscar Ortiz
Categoría Tropical
Tropical hit
“1+1” – Maluma & Kany García
“Como En El Idilio” – Marc Anthony & Nathy Peluso
“Cómo Se Compara” – Luis Figueroa
GANADORES: “Dardos” – Romeo Santos & Prince Royce
“El Pacto” – Silvestre Dangond & Manuel Turizo
“Hello, What’s Up” – Christian Alicea
“La Graciosa” – Quevedo & Elvis Crespo
“La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)” – Carlos Vives & Grupo Niche
“No Te Borro” – Fariana
“Tú Tienes Algo” – Indy Fontaine & Charlie Cruz
Tropical mix
“A Celia” – Lena Burke Ft. La India, Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña & Víctor Manuelle
“Amor Bonito” – Kany García & Juan Luis Guerra 4.40
“Apambichao” – Manuel Turizo & Maluma
“Fabricando Fantasías” – Sergio George & Carlos Vives
“Hasta El Sol De Hoy” – Guaynaa & Farruko
GANADORES: “Lokita Por Mí” – Romeo Santos & Prince Royce
“Malportada” – Nathy Peluso & Rawayana
“Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy
“Que Me Quiera Má” – Marc Anthony & Wisin
“Una Vaina Bien” – Silvestre Dangond & Sebastián Yatra
Mejor álbum tropical
GANADORES: “Better Late Than Never” – Romeo Santos & Prince Royce
“El Último Baile” – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
“El Último Disco Vol.1” – Carlos Vives
“Gris” – Luis Figueroa
“La Covertura” – Guaynaa
“Música Para Bailar” – Fariana
“Poeta Herío” – Elvis Crespo
“Radio Venezuela” – Chino Y Nacho, Chyno Miranda & Nacho
“Soy” – Daniela Darcourt
“Swingkete Vol.1 – Maratón” – Christian Alicea
Categoría TV y Streaming
Mi actor favorito
Andrés Palacios – “Mi Verdad Oculta”
Diego Klein – “Guardián De Mi Vida”
Emmanuel Palomares – “Los Hilos Del Pasado”
GANADOR: Gabriel Soto – “Monteverde”
Marcus Ornellas – “Doménica Montero”
Mi actriz favorita
GANADORA: Angelique Boyer – “Doménica Montero”
Oka Giner – “Tan Cerca De Ti, Nace El Amor”
Silvia Navarro – “Guardián De Mi Vida”
Susana González – “Mi Verdad Oculta”
Yadhira Carrillo – “Los Hilos Del Pasado”
Me enamoran
África Zavala y Gabriel Soto – “Monteverde”
GANADORES: Angelique Boyer y Marcus Ornellas – “Doménica Montero”
Ela Velden y Sebastián Rulli – “Mi Rival”
Oka Giner y David Zepeda – “Tan Cerca De Ti, Nace El Amor”
Silvia Navarro y Daniel Arenas – “Guardián De Mi Vida”
Susana González y David Chocarro – “Mi Verdad Oculta”
Categoría Digital y Social
Creator del año
Diego Rodriguez
Ibai Llanos
Rocío López
GANADORA: Stefanny Loaiza
Tefi Valenzuela
Mejor LOL
Andrea Farga
Héctor De La Garza
GANADORA: Jenny Solares
Nachter
Tío Néstor
Podcast del año
El Chal Con Pao Sasso
La Cotorrisa
GANADOR: Pinky Promise
Roca Project
Yo Pude, Tú Puedes
#Gettingreadywith
Alejandra Capetillo
Lailany Sota
Ludmilla
Sol Vargas
GANADORA: Valeria Villalobo
POV futbolero
Futbol Al Chile
Ivansfull
Joel Ubieto
GANADORA: Mercedes Roa
Pablo Zolezzi
#Modoavión
Alejandra Travels
GANADOR: Araya Vlogs
Hola Soy Natasha
Plex
Roberta Con Maleta
Couple goals
GANADORES: Aitana y Plex
Calle y Poché
Fernanda Giménez y Sebastien Andrade
Lola Lolita y Alonso López
Polo Morin y Bernardo Abascal
Creator de España
Elena Gortari
Jordi Rodríguez Moreno
GANADORA: Lola Lolita
Nil Ojeda
Tatiana Kae
rad
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