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El cineasta francés Tony Gatlif, uno de los principales representantes de la cultura gitana en el cine y director de "El extranjero loco" ("Gadjo dilo", 1997), murió el miércoles en Arlés (sur de Francia) a los 77 años, informó este viernes su familia.
Director, guionista y compositor falleció por un problema de salud mientras trabajaba en un filme histórico. El autor también se destacó internacionalmente como ganador en 2004 del premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes con "Exils".
Gatlif, nacido en Argel en 1948, dirigió una veintena de películas y alcanzó reconocimiento internacional con "El extranjero loco" ("Gadjo dilo"), protagonizada por Romain Duris y la actriz rumana Rona Hartner.
La película, rodada en Rumanía, sigue a un joven francés que recorre el país en busca de una cantante gitana y está marcada por la música y la cultura romaní. De hecho, su filmografía estuvo estrechamente vinculada a la historia, la música y las condiciones de vida de los gitanos.
En "Vengo" (2000), una coproducción española, francesa, alemana y japonesa rodada en Andalucía, contó con Antonio Canales, Antonio Dechent y otros intérpretes españoles y colaboró en el guion con David Trueba. La película fue reconocida con el precio César a la mejor música original.
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En 2004 ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes con "Exils", sobre dos jóvenes franceses de origen argelino que emprenden un viaje hacia Argelia. También abordó el genocidio de los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial en "Libertad - Korkoro" (Korkoro - Liberté, 2009).
Gatlif, cuyo nombre original era Michel Dahmani, era hijo de padre cabileño y madre gitana y llegó a Francia en 1962. Allí comenzó como actor antes de ponerse detrás de la cámara y construir una filmografía centrada en comunidades, culturas y personajes que, según sus propias palabras, "vivían al margen".
"Tony Galtlif tenía el gusto por los caminos apartados, las fronteras que se borran y las vidas a las que se presta muy poca atención", escribió en X la ministra francesa de Cultura, Catherine Pégard.
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"Filmaba la música, el movimiento, el exilio y la libertad con una energía que solo le pertenecía a él", añadió.
Su última película, "Ange", se estrenó en 2025 y estuvo protagonizada por Arthur H., María de Medeiros y Mathieu Amalric.
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