La Policía de la Ciudad de México detuvo a Bryan "N", alias "Loco Bryan" -sobrino de "El Betito" uno de los líderes de la Unión Tepito-, junto con Rafael "N", alias "El Macaco", ambos presuntos integrantes de dicho grupo delictivo.

Ambos sujetos fueron capturados en calles de la alcaldía Cuauhtémoc en posesión de un arma de fuego corta y 193 dosis de droga.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), policías en campo que realizaban vigilancias fijas y móviles en la colonia Guerrero observaron a dos sujetos que portaban un arma, en la esquina de Eje 1 Norte Guerrero y la calle Héroes.

Los uniformados se acercaron a los sospechosos, quienes intentaron escapar pero fueron alcanzados metros adelante.

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Luego de hacerles una revisión, les hallaron un arma de fuego con un cargador y cinco cartuchos útiles, así como 98 bolsitas traslúcidas con metanfetamina, 95 envoltorios de plástico con cocaína en piedra, un celular y dinero.

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Por lo anterior, "El Loco Bryan" y "El Macaco" fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

La Unión Tepito es una célula delictiva generadora de violencia, dedicada a los delitos de extorsión, robo, homicidio y narcomenudeo que opera principalmente en la zona centro de la capital, aseguró la SSC.

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