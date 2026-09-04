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Un mexicano, de 29 años, se declaró culpable este viernes de conspirar para traficar inmigrantes indocumentados a Estados Unidos a través de un túnel subterráneo, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, que conectaba Ciudad Juárez (México) con El Paso (Texas), informó el Departamento de Justicia (DOJ, por su siglas en inglés).
Luis Carlos Dávalos López aceptó en un tribunal federal de Texas un cargo de conspiración para el tráfico de inmigrantes a través del túnel, descubierto en enero del año pasado.
El mexicano fue puesto en la mira de las autoridades federales después de que se interceptaran llamadas telefónicas entre él y otras personas sobre el tráfico de inmigrantes a través del pasadizo subterráneo.
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En varias de estas llamadas interceptadas, Dávalos López se refirió específicamente a un túnel existente entre Ciudad Juárez y El Paso y habló sobre la cantidad de migrantes que lo cruzan y el costo de su uso.
Las conversaciones incluyeron referencias al cobro de más de 30 mil dólares a inmigrantes por utilizar el túnel para ingresar ilegalmente a Estados Unidos, según un comunicado del DOI.
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Dávalos López y otros acusados en este caso fueron detenidos en México en abril de 2025 y posteriormente extraditados a Estados Unidos.
Coult W. Markovsky, agente interino a cargo de la oficina del FBI en El Paso, dijo en el comunicado que el túnel usado para el tráfico de inmigrantes, drogas y armas fue construido por el Cartel de Jalisco Nueva Generación.
“El descubrimiento de este túnel y las posteriores condenas de quienes participaron en esta operación subrayan el compromiso constante del FBI y nuestros socios para desmantelar el tráfico de personas perpetrado por el CJNG”, añadió el agente.
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dmt/bmc
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