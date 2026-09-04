Dos militares fueron asesinados este viernes en el ataque con drones cargados con explosivos perpetrado contra una guarnición del Ejército colombiano en el municipio de Ocaña, en el departamento Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, informó el presidente de ese país, Abelardo de la Espriella.

"El reporte preliminar confirma el asesinato de un oficial y un soldado profesional, y cinco soldados profesionales heridos. Una aeronave de nuestra Fuerza Aérea también fue alcanzada por esquirlas", indicó el mandatario en su cuenta de X.

"A las familias de nuestros dos héroes asesinados, toda mi solidaridad, mis oraciones y la gratitud de Colombia. A nuestros soldados heridos, mi deseo de pronta recuperación", dijo De la Espriella.

"Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal", sentenció De la Espriella.

Fuentes del Ejército Nacional le confirmaron a El Tiempo la acción, que fue atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"En una cobarde acción que viola de manera flagrante el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, se registró un ataque con aeronaves no tripuladas, acondicionadas con artefactos explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar Trapiche, en Ocaña, en Norte de Santander", indicaron las Fuerzas Armadas en un comunicado en su cuenta de X.

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#ComunicaciónOficial || En una cobarde acción que viola de manera flagrante el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, se registró un ataque con aeronaves no tripuladas, acondicionadas con artefactos explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar… pic.twitter.com/upYLPpJI8f — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) September 5, 2026

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Las autoridades colombianas aseguraron que, ante dicha situación, activaron los protocolos de seguridad establecidos y están realizando la verificación de las posibles afectaciones causadas por los explosivos.

De acuerdo con los reportes preliminares, el Cantón Militar Trapiche de Ocaña recibió el ataque alrededor de las 19:20 hora local (00:20 GMT), cuando los vecinos escucharon las primeras detonaciones.

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Blu Radio informó que, de momento, se conoce que tres militares fueron trasladados hasta un hospital en el municipio para recibir atención médica luego de presentar lesiones, pero por el momento no hay un parte oficial de heridos.

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También se conoció que un helicóptero fue afectado por las explosiones, al igual que el resto de la infraestructura militar que continúa en evaluación.

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En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC.

En los últimos días se registró en Los Patios, Norte de Santander, un atentado con un taxi bomba cargado con 80 kilos de ANFO, que dejó un muerto y varios policías gravemente heridos. El hecho habría sido perpetrado por el ELN y se suma al ataque registrado hoy.

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La detonación del vehículo, perteneciente al área metropolitana de Cúcuta, reconfirmó el escalamiento de una ofensiva sistemática atribuida al ELN contra la fuerza pública y la población civil.

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dft/bmc