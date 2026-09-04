Después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, auxilió a una mujer adulta mayor que se cayó en la Arena Potosí al término de la asamblea de rendición de cuentas al paso del vehículo en el cual iba la mandataria federal, se informó que le dan seguimiento médico.

Presidencia indicó que una ambulancia acudió al lugar y la mujer fue trasladada a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permanece bajo observación médica debido a un hematoma subdural.

"Al percatarse de lo ocurrido, la presidenta descendió del vehículo para brindarle auxilio y se solicitó de inmediato la atención de los servicios médicos", se destacó.

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Agregó que el director general del IMSS, Zoé Robledo, mantiene comunicación permanente con los familiares de la paciente y dará seguimiento puntual a su evolución y atención médica.

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