Alrededor de 120 personas, entre niños, adultos mayores y con discapacidad, partieron en cinco autobuses desde la Ciudad de México hacia el puerto de Acapulco, Guerrero, como parte del programa "Colibrí Viajero" de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (SecturCDMX).

En un comunicado, la dependencia explicó que, en sus modalidades de Colibrí al Mar y de Plata, viajaron "personas adultas mayores y con discapacidad, todos mayores de 65 y en condición de vulnerabilidad económica, algunos de los cuales, a su edad, por primera vez tendrán contacto con las playas, el mar y sitios tradicionales de recreación".

Uno de los destinos que disfrutarán será La Quebrada Foto: Especial.

Destacó que uno de los destinos que disfrutarán será La Quebrada, en donde presenciarán el espectáculo de los clavadistas, el cual fue preparado exclusivamente para ellos.

"Estamos muy felices porque hoy se van al puerto de Acapulco, a este lugar fascinante. Y son grupos muy especiales. Personas que han trabajado toda su vida y que no habían conocido el mar", dijo la titular de la Sectur CDMX, Alejandra Frausto.

En un comunicado, la dependencia explicó que, en sus modalidades de Colibrí al Mar y de Plata, viajaron "personas adultas mayores y con discapacidad, todos mayores de 65. Foto: Especial.

La funcionaria agregó que estas personas "socializan, descubren el mundo, sienten la naturaleza, pues sabemos que la naturaleza ayuda a sanar. Viajan en autobuses de primera".

"Por esto hemos luchado: porque el gozo y el esparcimiento tienen que ser un derecho, no el privilegio de unas cuantas personas que tengan dinero. Para todas, para todos, de eso se trata Colibrí Viajero", concluyó minutos antes de que abordaran los autobuses.

