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Sin tipificar como delito el reclutamiento forzado, el Congreso de Jalisco aprobó una ley con la que busca prevenir que los menores de edad sean captados por los grupos criminales; el objetivo primordial, según las y los diputados, es que el Estado atienda de manera especializada a las niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento, además de garantizar la progresividad de sus derechos humanos y salvaguardar el interés superior de la niñez.
La nueva legislación establece una diferenciación entre las víctimas de trata de personas y las víctimas de reclutamiento con el objetivo de que estas últimas reciban una atención acorde con las características y necesidades particulares de esta problemática y se garantice el pleno ejercicio de sus derechos.
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La normativa también delinea atribuciones y competencias para las autoridades estatales y municipales, así como mecanismos de cooperación y coordinación para la prevención, atención y erradicación del reclutamiento, contempla políticas, planes y acciones públicas, además de un sistema de datos que permita conocer, identificar, planear y prevenir esta problemática, además de brindar asistencia y protección integral a las víctimas.
El pleno del Congreso también aprobó reformas al Código Penal del Estado de Jalisco para establecer que el delito de desaparición forzada sea considerado permanente e imprescriptible y que se persiga de oficio cuando la autoridad conozca, por cualquier medio o reporte, de su existencia.
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