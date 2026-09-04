Con la ruta que se marca en el Plan México para impulsar la inversión, el gobierno mexicano reconoce que es importante el capital privado, dijo el presidente del Consejo de Administración del Grupo Carso, Carlos Slim Domit.

Durante la inauguración del foro México Siglo XXI, en donde la Fundación Telmex-Telcel convoca a sus becarios, el empresario dijo que “el plan México tiene como pilar fundamental impulsar la inversión pública, privada y mixta para alcanzar niveles del 25 al 28% del Producto Interno Bruto”.

Especialmente, es importante “la inversión privada nacional para generar empleos, desarrollo y mejorar sustancialmente el nivel socioeconómico de toda la población.

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El también presidente del Consejo de Administración de América Móvil explicó que el incremento de las inversiones permitirá “generar crecimientos por encima del 4%”.

Pidió a los becarios contribuir para construir un mejor México, a través del aprovechamiento de las “grandes oportunidades” que ofrece el país.

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Dijo que estamos en una nueva época que no es perfecta, y que está llena de enormes desafíos. Consideró que todo cambio de época implica que las reglas se van a reescribir.

A pesar de ello, dijo que “también tenemos algo que ninguna otra generación había tenido y es la posibilidad de acceder prácticamente a cualquier cosa y desde cualquier lugar y en cualquier momento”.

Explicó que durante miles de años el conocimiento fue un privilegio, porque pocas personas sabían leer y escribir, y pocas tuvieron acceso a la información en tiempo real.

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Dijo que en esta época hay acceso a la información para todos y dijo que, “el mismo teléfono que puede comunicarnos y entretenernos, puede traducirnos cualquier idioma, enseñarnos programación, matemáticas, historia o lo que queramos”.

No obstante, la diferencia no está en los dispositivos, sino en las personas que los utilizan, porque, si bien “vivimos rodeados de tecnología extraordinaria, el verdadero progreso, hoy, depende de cada uno de nosotros. No vivimos una época de cambios, vivimos un cambio de época y existe una enorme diferencia”.

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Sobre la Inteligencia Artificial dijo que lo importante es que las personas formulen las preguntas correctas y que decidan con valores y principios que hacer con los datos que obtiene de dicha tecnología.