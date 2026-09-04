Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que hoy a las 10:30 horas se atendió un conato de incendio en el área de Alto Vacío 1 de la planta Primaria 1, en la Refinería Salina Cruz.

El suceso se originó por un poro en el serpentín de la celda del Calentador H-201-B, esto durante el proceso de salida de operación de la planta para su mantenimiento programado, de acuerdo con un comunicado de Pemex.

De inmediato se aplicaron los procedimientos operativos correspondientes y el personal contraincendios de la refinería extinguió la flama. Esta situación tuvo un tiempo de atención menor de 6 minutos, por lo que no representó riesgo para la operación de la instalación ni la seguridad del personal. La Refinería continúa operando y no se reportan lesionados, aseguró la empresa que dirige Juan Carlos Carpio Fragoso.

Lee también Crecimiento sostenido y seguridad jurídica, claves para atraer inversión en sector turístico: WTTC; incentivos fiscales también ayudan

“Pemex invita a la ciudadanía a consultar los canales oficiales de comunicación para mantenerse informada con datos verificados y contribuir a evitar la difusión de información imprecisa”, señaló la empresa.

No es la primera vez que sucede un incidente en esta refinería en el año. En mayo pasado, la empresa también informó que se registró un incendio en la planta Hidros 2 de dicha refinería.

[Publicidad]

Esto sucedió durante trabajos para poner en operación la torre de enfriamiento TE-05.

Lee también Desempleo en EU se mantiene en 4.1% en agosto; se crearon 162 mil puestos de trabajo

El fuego fue controlado por el personal especializado contra incendios y dejó seis personas lesionadas, tres trabajadores de Pemex y tres de una empresa externa, quienes recibieron la atención médica.

[Publicidad]

La refinería de Salina Cruz es la que más elabora combustibles dentro de las siete que conforman el Sistema Nacional de Refinación (SNR), con 262 mil barriles diarios en promedio en julio de 2026.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmm/bmc