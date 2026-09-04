Ciudad Victoria, Tamps. - Mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que se mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas, por el estudiante que fue internado después de una novatada, el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Octavio Merino Charrez, afirmó que el alumno tuvo un golpe de calor.

La información oficial de la Fiscalía indica que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, han realizado diversas diligencias encaminadas a esclarecer lo ocurrido, entre ellas la entrevista ministerial de la víctima, la solicitud de valoración médico-legal, el dictamen de lesiones, así como la fijación fotográfica de sus condiciones físicas y la toma de muestras biológicas para su análisis pericial.

Agentes de la Policía de Investigación también acudieron a las instalaciones de la institución educativa para realizar actos de investigación, solicitando formalmente las facilidades necesarias para continuar con dichas diligencias.

Las líneas de investigación en curso se concentran en la identificación de las personas que presuntamente participaron en los hechos; la localización y entrevista de posibles testigos; la obtención y el análisis de videograbaciones, así como en determinar la naturaleza de las sustancias presuntamente utilizadas durante la agresión.

Lee también Realizan nueva protesta en favor de Danna Yanina "N" en Ciudad Madero; exigen destitución del fiscal de Tamaulipas

Dan de alta al estudiante

El director de la FMVZ de la UAT, Octavio Merino Charrez, informó que el estudiante de Veterinaria de la UAT se encuentra en buen estado de salud y ya fue dado de alta.

[Publicidad]

Ante la situación que se registró, reafirmó su total compromiso por aclarar a profundidad los hechos ocurridos recientemente en este plantel, en los que resultó afectado un estudiante foráneo de nuevo ingreso que presentó complicaciones de salud tras lo que consideró como un hecho aislado que se suscitó fuera del programa institucional.

Merino Charrez reiteró que la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAT interviene para llevar a cabo una investigación interna y exhaustiva.

Señaló que, al mismo tiempo, la institución colabora de forma abierta y transparente con las autoridades correspondientes para el total esclarecimiento de lo sucedido.

[Publicidad]

El director de la FMVZ de la UAT, Octavio Merino Charrez, informó que el estudiante de Veterinaria de la UAT se encuentra en buen estado de salud. 03/09/2026 | Foto: Especial.

Lee también Fiscalía de Tamaulipas detiene a dos por robo con violencia en banco de Tampico; sujetos habían huido en una motocicleta

En entrevista, el directivo sostuvo que, aun cuando él no se encontraba en la ciudad al momento del suceso, la administración activó de inmediato los protocolos internos de atención en cuanto se tuvo conocimiento de que el alumno Ángel Tadeo presentaba malestar físico.

"Desde un inicio, cuando supimos que el joven se estaba sintiendo mal, el personal del área médica de aquí de la facultad le prestó los primeros auxilios. E inmediatamente después ellos fueron quienes lo trasladaron también al Instituto Mexicano del Seguro Social y estuvieron ahí al pendiente durante todo el tiempo hasta que se dio de alta el joven", detalló.

[Publicidad]

Respecto al diagnóstico, la autoridad universitaria señaló que las indagatorias de las autoridades de la Fiscalía apuntan a que “el joven sufrió un golpe de calor y eso fue lo que ocasionó que tuviera que ser trasladado al hospital”, precisó.

El director destacó que, tras la atención especializada necesaria y el seguimiento médico en el que personal directivo y administrativo de la facultad estuvo presente, el joven fue dado de alta el día de ayer (jueves) y se encuentra recuperando favorablemente.

Lee también Ejército asegura 164 mil litros de hidrocarburo en Matamoros, Tamaulipas; decomisa armas y vehículos

[Publicidad]

Reiteró que, desde el primer momento, la dirección de la facultad entabló comunicación directa con la familia del estudiante para poner a su disposición todo el apoyo logístico, administrativo y de acompañamiento necesario.

Enfatizó que este tipo de prácticas entre estudiantes no forman parte del calendario académico ni están autorizadas por la institución. Asimismo, subrayó la postura de cero tolerancia ante actividades que arriesguen su integridad.

"Nosotros dimos la indicación de que no se llevaran a cabo este tipo de actividades en las cuales pusieran en peligro la salud de los estudiantes. Son actividades que ya no se llevan a cabo; en este caso, bueno, pues fue un hecho aislado. Nosotros ya tenemos tiempo que las quitamos y la verdad es que hacemos actividades que son lúdicas con todos los jóvenes, sobre todo cuestiones de deportes; hacemos convivencias, comidas, hacemos bailes, etcétera, pero siempre cuidando que no pueda resultar lastimado algún estudiante".

[Publicidad]

Merino Charrez añadió que prueba de ello es que el día del incidente las actividades docentes y administrativas se desarrollaban con total normalidad, dinámica que continúa hasta la fecha bajo los estándares de calidad y profesionalismo que caracterizan a la universidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr