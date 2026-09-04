La Secretaría de Movilidad (Semovi) puso en marcha un nuevo sistema de aforo electrónico para controlar y auditar el acceso de las unidades de transporte público a los Centros de Transferencia Modal (Cetram) de la Ciudad de México.

En el Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría explica que el sistema consiste en la implementación de una plataforma automatizada de control de accesos que integra lectores RFID y cámaras de reconocimiento de placas (LPR) en los 36 Centros de Transferencia Modal.

La función de la plataforma es generar una validación cruzada en tiempo real entre el chip de la unidad y su matrícula física para auditar el aforo vehicular en los paraderos de transporte público, además de sustituir los conteos manuales y asegurar la correcta recaudación fiscal.

“Su función es realizar una validación cruzada en tiempo real entre el chip de la unidad y su matrícula física para auditar el aforo vehicular, sustituir los conteos manuales y asegurar la correcta recaudación fiscal del transporte público”, se expone en el documento.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el nuevo sistema de aforo electrónico inició en junio de 2026, con su operación en nueve Centros de Transferencia Modal pilotos y cuenta con un presupuesto de 35 millones de pesos.

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